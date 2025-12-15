¡Bomba! El rosarino Migue Granados reveló que en los Martín Fierro usaron estatuillas viejas por falta de presupuesto

El rosarino Migue Granados hizo una confesión inesperada en OLGA. Conocido por no tener filtros, el conductor lanzó una información explosiva sobre la última entrega de los premios Martín Fierro de Streaming 2025.

“Esto es un sticker”, lanzó Granados, mientras mostraba la base de su estatuilla. Según su relato, en el lugar donde tradicionalmente se graba la terna, solo había un adhesivo que identificaba su premio. Con su habitual sarcasmo el rosarino confesó lo siguiente: “A las 10 de la mañana nos dicen de APTRA que no hay estatuilla. ¿Algo más?”.

El comentario no terminó ahí ya que Granados aprovechó para vincular la falta de estatuillas con la reciente polémica que generó su streaming al incentivar a su comunidad a votar masivamente, en contra de las prácticas de otras plataformas. Por eso finalizó la anécdota con la frase “¿algo más?“, haciendo referencia a que nada más les puede pasar.

“Fueron a pedir estatuillas a Grego (Rossello), Miguel Rodriguez, (Juan) Leyrado”, bromeó Migue. “Te podés quedar sin burrata pero no sin estatuillas”, agregó uno de los co-conductores.

La pica constante entre el rosarino Migue Granados y Nico Occhiato

El rosarino Migue Granados, siempre atento a las interacciones en redes, comentó una foto de Nacho Elizalde entrevistando al productor y dueño de Luzu TV, Nico Occhiato.

La imagen en cuestión mostraba a Elizalde realizando una entrevista a Occhiato, una situación común entre los referentes de las plataformas de streaming. Sin embargo, el ojo del rosarino se posó en Occhiato, quien aparece en la foto mirando hacia abajo.

Con su estilo inconfundible, Granados no dejó pasar el detalle y escribió un comentario: "Por qué no lo mira a Nacho que le está hablando señor?“, interpeló directamente al productor y figura de Luzu TV.