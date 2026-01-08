El curioso “mix” de Lionel Messi: qué vino elige el capitán para tomar con Sprite y cuánto cuesta

Lionel Messi siempre logra que hasta sus gestos más simples se conviertan en tendencia global. En esta oportunidad, la atención no estuvo puesta en un gol, sino en su mesa: el capitán de la Selección Argentina confesó cuál es su bebida preferida. El vino en cuestión es de su exclusiva línea personal: el Syrah de la Lionel Collection. Sin embargo, fiel a sus raíces y a la sencillez que lo caracteriza, el ídolo del Inter Miami no dudó en confesar que le gusta “rebajarlo” con gaseosa lima-limón, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores y amantes de la vino.

Gentileza RTS Medios.

El “permitido” de lujo: qué vino toma Lionel Messi con Sprite y cuánto cuesta

El perfil de este Syrah se aleja mucho de ser un vino común. Se caracteriza por sus aromas intensos a frutos negros maduros, notas de especias y un sutil toque mineral, cualidades diseñadas originalmente para acompañar carnes asadas o quesos de gran maduración.

Para los rosarinos que deseen emular el brindis del mejor del mundo, el acceso a esta botella es exclusivo y requiere un presupuesto acorde a su categoría. Al no encontrarse en góndolas locales, la única forma de adquirirlo es a través de la tienda online oficial de la bodega. El valor por unidad es de 60,32 euros más IVA, lo que representa un desafío logístico y económico para los consumidores de nuestro país.

Messi y su colección de vinos propios.

Si tomamos el tipo de cambio oficial del euro de este miércoles 7 de enero ($1.719,18 para la venta), el costo base de la botella ronda los $103.700. A este monto se le deben sumar los impuestos correspondientes por compras al exterior y los costos de envío internacional.

Con esta elección, Messi reafirma su identidad: mantiene tradiciones bien nuestras, como el clásico vino con soda (o Sprite), pero elevando la experiencia a un estándar de calidad mundial. La colección no se encuentra en góndolas locales; está disponible únicamente a través de la tienda online oficial de la bodega: https://www.mmwinemaker.com/.