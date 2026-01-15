El calvario de Jorgelina Cardoso en Inglaterra: “La comida es asquerosa”

Jorgelina Cardoso, esposa del referente de la Selección Argentina y orgullo de la ciudad de Rosario, Ángel Di María, volvió a poner bajo la lupa lo que fue la experiencia familiar en el Reino Unido. Durante una entrevista, la rosarina rememoró el período entre 2014 y 2015, cuando el “Fideo” vistió la camiseta del Manchester United, y describió esa etapa como una de las más difíciles de su vida en el exterior debido a las condiciones de la ciudad de los “Diablos Rojos”.

La mujer del futbolista fue contundente al expresar su rechazo por el entorno que encontraron al llegar a las islas británicas. Según sus palabras, nada de lo que vio allí fue de su agrado, llegando a calificar a los habitantes locales como personas “muy raras”. Cardoso fue incluso más allá al manifestar la sensación de inseguridad que percibía al transitar por las calles, señalando que caminar por allí le generaba una incertidumbre constante sobre su integridad física.

Un cambio drástico: de la perfección madrileña al “horror” británico

A la hora de comparar destinos, la rosarina fue tajante sobre lo que sacrificaron al dejar la capital española. “Estábamos en Madrid, en el mejor equipo del mundo: comida perfecta, clima perfecto, todo perfecto”, recordó con nostalgia, marcando una brecha insalvable con lo que encontrarían poco después en Manchester, donde incluso la gastronomía le resultó “asquerosa”.

Respecto a los motivos que llevaron al exjugador de Rosario Central a aceptar la oferta del club inglés, Cardoso admitió que entendió la determinación desde una perspectiva estrictamente financiera. La propuesta económica del United era irrechazable en términos de mercado, lo que motivó el traslado de la familia hacia el norte de Inglaterra pese a la comodidad que ya habían alcanzado en el Real Madrid.

Sin embargo, el arrepentimiento no tardó en aparecer. Jorgelina confesó que el impacto negativo fue inmediato ni bien se instalaron en su nuevo destino. La adaptación resultó imposible frente a un contexto que le resultó hostil en cada aspecto cotidiano, resumiendo su estadía en una frase demoledora: “Fue horrible, tan horrible”.

La anécdota de la rosarina vuelve a demostrar que, detrás de los contratos millonarios y el brillo de las ligas europeas, la realidad personal y familiar juega un rol determinante. Para Cardoso, la experiencia en Manchester quedó marcada como un capítulo oscuro, muy lejos del bienestar que la familia Di María supo construir en otros rincones de Europa donde la cultura y el estilo de vida fueron más afines a sus raíces.