Dónde comer la pizza rosarina que fue elegida entre las 50 mejores del mundo

Chichilo’s, la pizzería rosarina de estilo italiano, fue reconocida recientemente como la número 17 del mundo en el ranking 50 Top Pizza, consolidando su reputación global.

Santiago Cenitagoya y Pablo Sapene, sus propietarios, celebraron emocionados este nuevo logro y expresaron que “es un gran honor y orgullo poder estar en este lugar de privilegio por segundo año consecutivo”.

La pizza de Chichilo's, entre las mejores 50 del mundo

El ranking 50 Top Pizza evalúa a locales de todo el mundo considerando ingredientes, servicio, ambiente, decoración, masa, sabor y otros parámetros que combinan tradición e innovación. Chichilo’s se destacó en varios de estos rubros, lo que permitió que Rosario vuelva a figurar en la escena internacional de la pizza.

El local abrió por primera vez en Gorriti 415, en el histórico barrio Refinería, y hace poco inauguró una sucursal en Catamarca y Pueyrredón, en el barrio Pichincha, y otra en Ruta 9, Garita 4, en Funes. Este crecimiento territorial acompaña el reconocimiento en calidad.

Santiago Cenitagoya, campeón sudamericano 2024 del “Maestro Pizzaioli”, integra también el equipo de capacitación más grande de Latinoamérica, Scuola Pizzaioli. Allí no solo enseña, sino que transmite la cocción, los tiempos de fermentación, los secretos del horno y otros detalles que marcan la diferencia.

El secreto de Chichilo’s no solo está en la fórmula de la masa. La pasión viene de familia: Cenitagoya creció entre hornos, harina y fuego, aprendiendo los matices del estilo italiano auténtico. Cada ingrediente, cada horno, cada receta fueron analizados antes de dar el paso de abrir un local.

Para lograr su reconocimiento, la pizzería fue evaluada mediante visitas anónimas de inspectores del ranking internacional, que midieron desde la ambientación del local hasta la relación de precio-calidad, la fidelidad a técnicas tradicionales italianas, la creatividad en la carta y el servicio al cliente.

Santiago Cenitagoya y Pablo Sapene, responsables de Chichilo's

El premio obtenido no solo representa orgullo personal para Cenitagoya y Sapene, sino también posiciona a Rosario en un espacio insospechado del mapa de la gastronomía mundial. “Este premio nos vuelve a colocar en una galería internacional como pizzería, tanto a Chichilo’s como a nuestra ciudad que tanto amo”, confesó Santiago.

Hasta ahora, Chichilo’s ha logrado lo que muy pocos negocios lograron: combinar reconocimiento técnico, expansión local y fidelización de clientes. Y eso con poca publicidad masiva; su estrategia ha sido más silenciosa pero basada en calidad, constancia y boca a boca.

El galardón se suma a otros reconocimientos: la distinción “La Ospitalitá Italiana Nel Mondo” otorgada por la Cámara de Comercio Italiana de Argentina, que certifica que el restaurante cumple con los más altos estándares de la tradición culinaria italiana.

El desafío ahora para Chichilo’s será mantener ese nivel, afianzar sus estándares, potenciar sus sucursales en Pichincha y Funes, y seguir formando pizzaiolis en una región donde la pizza es pasión, pero donde pocas locales alcanzan esta visibilidad global.