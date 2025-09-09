Cifras que duplican a Rosario: ¿cuánto cuesta construir al lado de Messi y Di María?

Construir en Funes se convirtió en una experiencia de alto costo: las cifras superan ampliamente los promedios regionales, impulsadas por la demanda en zonas de alto prestigio donde viven figuras como Lionel Messi y Ángel Di María.

De acuerdo a relevamientos recientes, en barrios privados consolidados el metro cuadrado se ubica en un promedio de US$1.875. Este valor contrasta con el costo habitual en el Gran Rosario, donde el rango general oscila entre US$500 y US$1.500, según materiales y terminaciones utilizadas.

Está es la lujosa casa donde Leo Messi pasará la Navidad en Rosario.

Si bien el promedio regional ya era elevado, Funes se destacó aún más. Analistas locales estiman que el costo promedio de construcción alcanza los US$1.000 por metro cuadrado, aunque el rango puede trepar “mucho más”, sobre todo en construcciones llave en mano de buena calidad.

El aumento salarial de mano de obra y el encarecimiento de materiales, muchos dolarizados, también presionan restricciones en el acceso a proyectos residenciales. Actualmente, en Funes se priorizan proyectos de lujo ubicados en zonas muy demandadas.

Construcción en Funes

Para tener una referencia local, edificar en el Gran Rosario tiene un costo por metro cuadrado que promedia $760.740, una cifra que refleja la inflación en pesos y el encarecimiento interno del sector.

De aquel contexto, Funes emerge como un mercado diferenciado, con barrios cerrados donde solo el m² ya casi duplica al promedio local. Así se explica por qué los vecinos de zonas codiciadas enfrentan cifras tan elevadas.

Casa de Di María en Rosario

Aun sin incluir el costo del terreno, una vivienda tipo en Funes demanda una inversión muy superior. Por ejemplo, en Rosario ya construir una casa estándar de 70 m² cuesta más de $50 millones.

Este escenario también impacta en decisiones de mercado: muchos optan por casas ya terminadas en lugar de embarcarse en obras nuevas que demandan plazos largos y presupuesto ajustado. Funes concentra esa oferta de lujo, en medio de una ciudad que ya tiene precios elevados.

En síntesis, construir en la ciudad que alberga a las figuras mundiales del fútbol implica una inversión notable, claramente por encima del promedio regional. El costo premium, tanto en dólares como en pesos, refleja el privilegio de vivir en barrios exclusivos, cuya barrera de entrada no deja margen para la improvisación.