¡Diosa total! Las fotos hot de Alina Moine en Croacia y su esperado regreso a la TV: “Allí nos encontramos”

La ciudad de Rosario sigue con orgullo los pasos de una de sus figuras más importantes en los medios nacionales: Alina Moine. La conductora fue tendencia en las últimas horas tras publicarse una serie de fotos sexy durante sus vacaciones en Croacia.

Desde las paradisíacas costas europeas, Alina se mostró más relajada que nunca, disfrutando del sol y el mar, dejando postales que cautivaron a sus miles de seguidores antes de emprender el retorno a la Argentina para retomar sus actividades.

Alina Moine

Sin embargo, el descanso llegó a su fin y la noticia que todos esperaban se confirmó: la periodista inauguró la temporada 2026 de la manera más picante. A través de su cuenta oficial, anunció que este lunes 19 de enero se pone nuevamente el traje de conductora para dar inicio a la sexta edición de su ciclo nocturno. La expectativa entre sus fans es total, ya que su regreso marca el pulso de la agenda deportiva del verano.

El regreso más esperado a la pantalla de ESPN

El debut es hoy mismo. Alina confirmó que, a partir de esta noche, se encontrará con su público de lunes a viernes de 20:30 a 22:00 horas. El programa SC@night arranca con todo por la señal de ESPN y ESPN Argentina, prometiendo una entrega cargada de información y el estilo único que la rosarina le imprime a cada una de sus intervenciones frente a cámara.

.

“¡Desde el lunes 19/01 comenzamos la temporada 2026! Allí nos encontramos”, expresó la rubia, dejando en claro que está lista para volver al ruedo tras su paso por el viejo continente. El “clima hot” que generaron sus fotos en las playas croatas se trasladará ahora al estudio, donde se espera que el programa lidere el rating de la franja horaria deportiva en este primer lunes del año con competencia fuerte.

El sello de la rosarina que conquista las redes

Con este inicio de ciclo, Moine reafirma su posición como la figura femenina número uno del periodismo deportivo actual. Su capacidad para combinar la belleza y el carisma con un análisis profundo de la realidad del fútbol ha hecho que su regreso sea uno de los temas más comentados en las redacciones de espectáculos. Tras verla brillar en sus vacaciones en Croacia, ahora el público se prepara para verla brillar en su hábitat natural: el estudio de televisión.