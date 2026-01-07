Qué dijo Alina Moine al cerrar su año más intenso y cuál es el secreto que guarda para enfrentar las críticas

Alina Moine volvió a ser el centro de atención en las plataformas digitales tras publicar un emotivo cierre de etapa sobre su proyecto realizado durante el 2025. La conductora rosarina utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por haber liderado “De esto aprendí”, el espacio de Infobae donde profundizó en historias de vida junto a mujeres consagradas.

Nacha Guevara y Alina Moine.

A través de los diez capítulos que conformaron el ciclo, la periodista deportiva exploró facetas que habitualmente no muestra en el ámbito del fútbol. En su publicación, Alina destacó los “hermosos momentos profesionales” vividos, pero lo que realmente captó el interés de sus seguidores fue la filosofía de autenticidad que decidió adoptar. Para la rosarina, este proyecto fue el cierre perfecto para un año donde el aprendizaje interno fue tan relevante como el éxito frente a las cámaras.

El fin del “teléfono descompuesto” y la gestión de los rumores

Uno de los puntos más valorados de este proceso fue su reflexión sobre cómo manejar la desinformación. Moine compartió que aprendió a convivir con las especulaciones vinculadas a su intimidad, entendiendo que son “gajes del oficio” y que no se puede pasar el tiempo aclarando cada rumor -como los que la vincularon en su momento con Marcelo Gallardo-. Para ella, salir a desmentir cada comentario solo servía para alimentar un círculo de especulación que hoy prefiere evitar.

Cristina Banegas y Alina Moine.

En sus charlas con figuras de la talla de Nacha Guevara y Valeria Lynch, la conductora reforzó la idea de soltar mandatos y abrazar la libertad individual. Para Alina, el contacto con estas invitadas talentosas funcionó como un espejo donde pudo validar su propia necesidad de bienestar y autocuidado. “¡Muchas gracias a todas nuestras invitadas, fue un placer para mí!”, expresó emocionada.

Entre la independencia y el legado de sus invitadas

El ciclo no solo fue un éxito de audiencia, sino una recopilación de experiencias sobre la autonomía femenina. Moine rescató especialmente las visiones de Teté Coustarot sobre la independencia económica y el testimonio de Cristina Banegas sobre la expresión artística. Estas reflexiones parecen haber calado hondo en la periodista rosarina, quien hoy prioriza estar bien consigo misma para poder brindar su mejor versión laboral, lejos de las presiones que intentan imponerle desde el afuera.

Finalmente, la comunicadora cerró su balance con un agradecimiento especial a su equipo de producción, reafirmando que lo vivido en la última temporada fue una plataforma de despegue emocional. “Muchas gracias @camilahadadok @infobae @infobaestudio y a todo el equipo de De esto aprendí por haberme dado la posibilidad de entrevistar y charlar de LA VIDA con estas mujeres tan talentosas", expresó la rosarina en sus redes sociales.