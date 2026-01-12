Vía Rosario / Crimen

Detuvieron a dos sicarios por el asesinato del peluquero beltranense Jonatan Minucci en México

La Fiscalía del estado mexicano de Quintana Roo confirmó la aprehensión de dos hombres vinculados a una organización criminal. El joven de la provincia de Santa Fe fue víctima de una balacera.

Las autoridades del estado mexicano de Quintana Roo confirmaron este lunes la detención de dos presuntos sicarios vinculados al asesinato de Jonatan Minucci, el peluquero oriundo de Fray Luis Beltrán que perdió la vida tras un ataque armado en Tulum.

Los sospechosos, identificados como Fernando Jonathan N. y Adán Osvaldo N., fueron capturados por la Policía de Investigación en un operativo que busca esclarecer el violento episodio ocurrido el pasado viernes en el club “Vesica”.

Según la información brindada por el fiscal general Raciel López Salazar, los detenidos son oriundos de Jalisco y formarían parte de un grupo criminal que opera en la zona.

El funcionario detalló que ambos están directamente relacionados con la carpeta de investigación iniciada por los delitos de homicidio y lesiones, luego de que abrieran fuego en el predio de un cenote donde Minucci se encontraba trabajando temporalmente durante la temporada turística.

La principal hipótesis de los investigadores mexicanos vincula el ataque a una encarnizada disputa territorial por el “narcomenudeo” entre dos bandas delictivas que pugnan por el control de Tulum. En ese contexto, las víctimas, entre las que se encontraba el joven de la región, cumplían funciones de seguridad en el establecimiento y quedaron atrapadas en medio de la ofensiva criminal, sin que se haya acreditado hasta el momento una vinculación directa con las actividades ilícitas en pugna.

