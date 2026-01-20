De Rosario al mundo: la historia de “La Juana”, la hincha de Central que conquistó a la BBC

La pasión por Rosario Central no conoce de fronteras, y esta vez fue una vecina del barrio de Refinería quien llevó los colores auriazules a lo más alto de la prensa internacional. Se trata de “La Juana”, una figura icónica del club y el Caribe Canalla, cuya imagen fue elegida por la prestigiosa cadena BBC de Londres. La fotografía, capturada por Julia Oubiña, forma parte de una selección global que busca poner en valor a las “Cuerpas Reales, Hinchas Reales” en el ámbito del fútbol.

Foto de Julia Oubiña

En la captura, se la puede ver a Juana con una actitud imponente: brazos en jarra, una gorra característica y una remera que, aunque curtida por los años, brilla con el escudo de sus amores. La fotógrafa destacó que la fuerza de la imagen reside en cómo la protagonista está “plantada” ante la cámara, representando no solo a una hincha, sino a toda una tradición familiar ferroviaria que está íntimamente ligada a los orígenes de la institución de Arroyito.

Una vida dedicada a la pasión académica

Juana no es una fanática más; en el barrio la definen como una “enferma de Central”. Su casa es un verdadero museo donde abundan pantuflas, ceniceros y todo tipo de objetos decorados con el escudo canalla. Tan profunda es su conexión con el club que ha llegado a oficiar de guía turística improvisada para extranjeros que visitan el Gigante de Arroyito, y su vínculo con los protagonistas del campo de juego es tal que fue la madrina de casamiento del exarquero Hernán “Rifle” Castellano.

La elección de su vestimenta para la foto no fue azarosa; ella misma decidió cómo quería ser perpetuada para el proyecto. El colectivo Cuerpas Reales, Hinchas Reales, que nuclea a fotógrafas de toda Iberoamérica, fue el puente para que esta historia rosarina llegara al Reino Unido, compitiendo y compartiendo espacio con retratos de hinchas de clubes gigantes como Corinthians, Millonarios y la Universidad de Chile.

El reconocimiento al trabajo autogestivo

Para Julia Oubiña, que su trabajo llegue a la BBC es el resultado de un esfuerzo colectivo y autogestivo. “Hay un montón de gente trabajando atrás de esto; es un orgullo que trascienda no solo en lo personal, sino por Central“, comentó en La Capital. La repercusión de la nota en el medio británico destaca cómo se transmiten las pasiones de generación en generación, un rasgo que en Rosario se vive con una intensidad única y que ahora el mundo puede contemplar.

La Juana fue fotografiada por el barrio de Refinería.

Este hito refuerza la identidad del hincha rosarino y posiciona a la ciudad como un semillero de historias que merecen ser contadas. Mientras la foto recorre los portales del mundo, en el Caribe Canalla celebran a su representante, quien, con su simpleza y firmeza, demostró que el sentimiento por la Academia es un lenguaje universal que incluso en Londres supieron interpretar.