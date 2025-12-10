Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende la panadería Nuria para esta Navidad 2025 en Rosario

La Navidad trasciende los regalos y los encuentros familiares, convirtiéndose en el marco perfecto para deleitarse con una buena mesa. Y para el brindis, no hay nada mejor que un delicioso Pan Dulce.
Este año, la variedad es amplia, asegurando que existan opciones para todos los gustos y presupuestos. Una de las panaderías más conocidas de Rosario ofrece un carta para la mesa dulce navideña que incluye el plan dulce tradicional y el pan dulce tradicional alemán, conocido como stollen.
Pan Dulce especial
Es un pan con estructura externa gruesa, brillosa y tostada, decorado con frutos secos. En su interior posee estructura esponjosa con abundante cantidad de almendras, nueces, castañas, fruta abrillantada, pasas y cascaritas de naranja.
500 gramos: $16.000
1 kilo: $31.500
Stollen
Es un pan con estructura externa brillante y tostada de forma alargada. Decorado con glase, cerezas y frutas secas. En su interior posee estructura esponjosa con frutas secas, frutas abrillantada, cascaritas de naranja y pasas al rhum.
500 gramos: $18.000
1 kilo: $35.500
Dónde queda Nuria
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PARAGUAY: Paraguay 345
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA ALBERDI: JOSE INGENIEROS 1603
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA ESTACIÓN FUNES: Córdoba 2231 (ruta 9 y Galindo _ garita 10)
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA HOMO SAPIENS: Sarmiento 829 - Rosario
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PELLEGRINI: Av. Pellegrini 1805 - Rosario
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA FISHERTON: Eva Perón (Córdoba) 7936 - Rosario
- CONFITERIA Y CAFETERIA NURIA BALCARCE: Balcarce 1201 - Rosario
- CONFITERÍA Y CAFETERIA NURIA SALTA: Salta 1615 - Rosario
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PASEO: Córdoba 2130 - Rosario
- CONFITERÍA NURIA CASA CENTRAL: Santa Fe 1026 - Rosario