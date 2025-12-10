Vía Rosario / Navidad

Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende la panadería Nuria para esta Navidad 2025 en Rosario

La oferta incluye opciones destacadas como el pan dulce tradicional y el Stollen, la exquisita versión alemana de este clásico navideño.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

10 de diciembre de 2025,

Cuánto cuesta el Pan Dulce que vende la panadería Nuria para esta Navidad 2025 en Rosario
PAN DULCE ESPECIAL

La Navidad trasciende los regalos y los encuentros familiares, convirtiéndose en el marco perfecto para deleitarse con una buena mesa. Y para el brindis, no hay nada mejor que un delicioso Pan Dulce.

Stollen, tradicional pan dulce alemán.
Stollen, tradicional pan dulce alemán.

Este año, la variedad es amplia, asegurando que existan opciones para todos los gustos y presupuestos. Una de las panaderías más conocidas de Rosario ofrece un carta para la mesa dulce navideña que incluye el plan dulce tradicional y el pan dulce tradicional alemán, conocido como stollen.

Pan Dulce especial

Es un pan con estructura externa gruesa, brillosa y tostada, decorado con frutos secos. En su interior posee estructura esponjosa con abundante cantidad de almendras, nueces, castañas, fruta abrillantada, pasas y cascaritas de naranja.

500 gramos: $16.000

1 kilo: $31.500

Stollen

Es un pan con estructura externa brillante y tostada de forma alargada. Decorado con glase, cerezas y frutas secas. En su interior posee estructura esponjosa con frutas secas, frutas abrillantada, cascaritas de naranja y pasas al rhum.

500 gramos: $18.000

1 kilo: $35.500

Navidad 2025, un momento para compartir.
Navidad 2025, un momento para compartir.

Dónde queda Nuria

  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PARAGUAY: Paraguay 345
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA ALBERDI: JOSE INGENIEROS 1603
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA ESTACIÓN FUNES: Córdoba 2231 (ruta 9 y Galindo _ garita 10)
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA HOMO SAPIENS: Sarmiento 829 - Rosario
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PELLEGRINI: Av. Pellegrini 1805 - Rosario
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA FISHERTON: Eva Perón (Córdoba) 7936 - Rosario
  • CONFITERIA Y CAFETERIA NURIA BALCARCE: Balcarce 1201 - Rosario
  • CONFITERÍA Y CAFETERIA NURIA SALTA: Salta 1615 - Rosario
  • CONFITERÍA Y CAFETERÍA NURIA PASEO: Córdoba 2130 - Rosario
  • CONFITERÍA NURIA CASA CENTRAL: Santa Fe 1026 - Rosario

Temas Relacionados

MÁS DE Navidad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS