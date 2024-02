Crimen en Rosario: lo mataron a balazos antes de la imputación a policías detenidos

Un hombre de 30 años murió este martes a la noche tras un preocupante ataque a balazos en Rosario. La víctima estaba vinculada a la banda de “Los Tripi” y a un joven acusado falsamente por atentados en la misma zona. El crimen ocurrió horas antes de la imputación a cinco policías detenidos en la causa sobre amenazas a Maximiliano Pullaro.

El muchacho acribillado fue trasladado a la tarde hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y falleció al final de la jornada. Según la denuncia del homicidio, le dispararon cerca del cruce de Teniente Agneta y Cerrito. Más tarde, las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron a cuatro personas, incluidas dos menores de edad.

¿Quiénes son ‘Los Tripi’?

Fuentes policiales confirmaron que el destinatario de los balazos era Leonel Ariel Tripi. En junio, dos hermanos suyos y otras siete personas fueron condenadas en una causa sobre narcotráfico en Rosario.

La banda que lleva el apellido de la familia de la víctima fue mencionada en diferentes carteles hallados tras atentados contra edificios públicos y amenazas a Pullaro. Los mensajes expusieron a la organización dedicada la venta de drogas en el Fonavi Parque Oeste.

“Leo” no estuvo involucrado en el juicio que concluyó con la sentencia a su hermano Iván Tripi a 7 años de prisión. No obstante, era amigo de un joven detenido con tres armas y un cartel amenazante en el barrio. Esta relación puede ser el móvil del asesinato, ya que Alexis C. M. (28) fue liberado semanas atrás porque le “plantaron” la evidencia en el procedimiento.

El fiscal Franco Carbone cree que al muchacho apresado a fines de enero lo incriminaron para desviar la investigación de las balaceras con mensajes intimidatorios dirigidos a Pullaro. En base a esta hipótesis pidió la captura de cinco agentes del Comando Radioeléctrico.

Las autoridades secuestraron dos pistolas luego de la denuncia del ataque fatal. Foto: Policía de Santa Fe

Tres de los policías detenidos deben presentarse este miércoles en una nueva audiencia sobre la causa. Todos serán imputados horas después de la muerte de Tripi, un eslabón clave dentro de la cadena de personas involucradas en la pesquisa.

De acuerdo al reporte preliminar del asesinato, “Leo” recibió dos balazos en el abdomen y otro en la pierna. Los primeros testimonios sugieren que lo atacaron delincuentes en motocicleta.

Por la noche, la policía hizo un operativo en el Fonavi Parque Oeste para esclarecer el crimen. Allí demoraron a dos adolescentes de 14 y 17 años, mientras que un hombre y una mujer también quedaron bajo arresto. Además secuestraron dos pistolas escondidas en el nicho de una bomba de agua.