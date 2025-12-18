Conmoción en el Gran Rosario: hallan un cuerpo flotando en una pileta

Un impactante hallazgo ocurrió en el Gran Rosario durante las primeras horas de este jueves. El cadáver de una mujer fue localizado en el interior de una piscina dentro de una propiedad ubicada en calle Avellaneda al 1900, en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez. El inmueble, situado a pocos metros del hospital Gamen, no tiene uso residencial permanente, sino que es utilizado por sus propietarios como depósito.

El aviso a las autoridades se produjo cerca de las 8:30 de la mañana, luego de que una empleada del lugar advirtiera la situación a través de una ventana. Tras dar aviso al responsable del predio, agentes del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes y preservaron la escena de inmediato. Minutos después, una unidad del SIES confirmó oficialmente que la persona se encontraba sin vida, dando inicio a un complejo operativo de seguridad.

El cuerpo habría sido encontrado en la pileta ubicada al fondo. (Captura Google Earth) - El Tres.

Misterio y peritajes en la escena del hallazgo

Ante la falta de certezas sobre lo ocurrido, la Fiscalía de Homicidios Culposos tomó las riendas del caso y ordenó la intervención inmediata del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI). Fuentes policiales indicaron de manera preliminar que el cuerpo no presentaría signos de violencia externa que sugieran un ataque directo. Se aguardan los resultados de los estudios forenses que permitirán determinar la identidad de la mujer y las causas de su muerte.