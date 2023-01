Conflicto portuario en Rosario: la policía dispersó un piquete con gases lacrimógenos y balas de goma

El conflicto con los trabajadores portuarios sigue tenso en Rosario: este martes por la mañana intervino la policía para despejar el Acceso Sur y 27 de Febrero. Con gases lacrimógenos y balas de goma dispersaron a los manifestantes que impedían la circulación de los vehículos por la zona.

Los motivos que desencadenaron este piquete fueron los despidos en el puerto y la detención de tres trabajadores durante la jornada del lunes 16 de enero. Al lugar llegaron efectivos de la Guardia de Infantería, según detalla La Capital, y a eso de las 7.30 horas lanzaron gases y balas de goma al aire para que los manifestantes se dispersaran.

Esta situación hizo que tanto los trabajadores portuarios, como agrupaciones de izquierda que se acercaron en apoyo, se refugiaran debajo del puente de 27 de Febrero, y según informa LT8, por el momento no hubo heridos ni detenidos.

Qué reclaman los trabajadores portuarios de Rosario

“Estamos reclamando nuestro derecho al trabajo. Sufrimos una represión por parte de la provincia o de un fiscal. No sabemos quién ordenó esto. Estamos con criaturas y mujeres. Les tiraron gases lacrimógenos a las mujeres y niños. Están todos con los ojos irritados. No somos delincuentes. No estamos matando gente. Reclamos por trabajo y por los compañeros que están detenidos. Les inventaron una causa diciendo que habían golpeado a un policía”, detalló uno de los delegados de los trabajadores en diálogo con LT8.

Al mismo tiempo remarcó: “Hoy hubo represión. Estamos con nuestra familia para reclamar pacíficamente”. Vale aclarar que toda esta situación se desencadenó cuando este martes a eso de las 5.30 horas ingresaron al Puerto un grupo de trabajadores para reanudar la actividad.

La policía de Santa Fe intervino para que se levante el corte en Circunvalación. Foto: @OctavioCrivaro

Cesar Aybar, secretario general de los estibadores, detalló a Radio2: “Hoy a las 5.30 de la mañana un grupo de compañeros pudo ingresar a trabajar y actualmente se está trabajando con normalidad. Le están dando prioridad a diferentes cargas que son necesarias para proveer insumos a Pymes que tienen que seguir produciendo y que están al límite”.

Esta situación generó malestar entre los trabajadores despedidos y, según contó Aybar, ingresaron al lugar para insultarlos y amenazarlos; y luego se dirigieron a Circunvalación para impedir la circulación de los vehículos. Al mismo tiempo, a pesar de los incidentes, el secretario general sostuvo que “hoy el puerto está trabajando”.

“Nosotros logramos reincorporar 20 de 25 despedidos. Esto es una situación que excede tanto al sindicato como a la empresa. Hasta que este grupo no entienda y sigan sosteniendo el corte, vamos a seguir con esta situación porque esta gente no entiende que los trabajadores necesitan comer”, remarcó y sostuvo que en las manifestaciones “tenemos un montón de gente que no tiene nada que ver con el puerto acompañando a estas cinco personas que hacen todo este tipo de desmanes”.

Qué dijeron las autoridades provinciales sobre el conflicto con los portuarios

“Había un corte de Circunvalación, lo cual es un delito, se actuó en consecuencia. Se hicieron las notificaciones del caso. Estamos en contacto con todos los actores, producido el corte, la policía de Santa Fe procedió a permitir que los automovilistas pudieran circular”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni; y agregó que “hubo un uso proporcional y racional de la fuerza”.