Cómo sacar el Boleto Educativo 2026 en la provincia de Santa Fe y viajar gratis todo el año: el paso a paso

Con la mira puesta en el inicio del ciclo lectivo 2026, la provincia de Santa Fe dio el puntapié inicial para uno de los programas más solicitados por la comunidad educativa. Desde esta semana, se encuentra abierta la inscripción para el Boleto Educativo (BE), la herramienta que garantiza la gratuidad en el transporte público para miles de ciudadanos. El trámite, que es exclusivamente digital, busca agilizar el acceso al beneficio antes de que las aulas vuelvan a llenarse de alumnos y maestros.

El programa está dirigido a un amplio espectro de beneficiarios, incluyendo a estudiantes regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Asimismo, pueden acceder los docentes y el personal asistente escolar que desempeñen tareas en instituciones educativas reconocidas. Es fundamental recordar que la inscripción debe realizarse cada año, por lo que incluso quienes tuvieron el beneficio en 2025 deben volver a completar el formulario para revalidar sus datos.

Paso a paso: cómo realizar el trámite digital

Para gestionar el beneficio, los interesados deben utilizar la aplicación oficial “Boleto Educativo” en dispositivos móviles o ingresar a la página web del Gobierno de Santa Fe. El proceso es sencillo pero requiere atención: es necesario contar con una ID Ciudadana actualizada y cargar los datos personales junto con la información del establecimiento educativo correspondiente. En el caso de los menores de 18 años, el trámite puede ser realizado por cualquier adulto responsable que tenga los datos del beneficiario a mano.

Un punto clave de este año es la integración con el sistema SUBE en las ciudades que cuentan con esta tecnología, como Rosario y Santa Fe capital. Una vez que la solicitud es aprobada de manera virtual, los usuarios deben apoyar su tarjeta en una Terminal Automática (TAS) para impactar el beneficio. Para quienes viajan en servicios interurbanos que no utilizan SUBE, se mantendrá el sistema de vouchers o códigos QR que se generan directamente desde la aplicación oficial de la provincia.

Colectivo 110 Rosario

Transporte rural: un alivio para las escuelas del interior

Además del sistema urbano e interurbano convencional, también se habilitó la inscripción para el Boleto Educativo Rural. Este segmento está diseñado específicamente para aquellos alumnos y trabajadores de la educación que deben trasladarse por caminos rurales o utilizar medios de transporte no convencionales para llegar a sus escuelas. Es una política que busca garantizar la presencialidad en cada rincón de la provincia, eliminando las barreras económicas que impone la distancia.

Desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Transporte recordaron que el beneficio cubre dos viajes diarios para quienes residen a menos de 60 kilómetros de su lugar de estudio o trabajo. En caso de superar esa distancia, el esquema contempla traslados semanales. Ante la alta demanda esperada para los próximos días, se recomienda realizar el registro con tiempo para evitar saturaciones en el sistema y asegurar que el beneficio esté activo desde el primer día de clases del ciclo 2026.