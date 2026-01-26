Cómo sacar el Boleto Educativo 2026 y viajar gratis a clases todo el año: el paso a paso

Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes ya se están moviendo para gestionar el Boleto Educativo Gratuito 2026. Este programa es un verdadero alivio para el bolsillo familiar, ya que permite que alumnos, docentes y auxiliares viajen sin costo o con tarifas reducidas tanto en transporte urbano como interurbano.

Si querés olvidarte de cargar la SUBE y asegurar tu lugar antes de que colapsen las páginas, prestá atención a estas fechas y requisitos claves.

El truco para activarlo rápido: fechas por provincia

El inicio de la inscripción cambia según dónde vivas, pero febrero es el mes clave para casi todos.

CABA: La inscripción abre el 16 de febrero tanto para los que lo sacan por primera vez como para renovaciones. Si ya tenés tu SUBE estudiantil, el trámite es súper simple: solo tenés que pasar la tarjeta por una Terminal Automática SUBE para reactivar tus 50 viajes gratuitos por mes.

Santa Fe: La inscripción arrancó el 19 de enero vía app oficial o web, habilitando dos viajes diarios gratis.

Córdoba: Se gestiona a través de Ciudadano Digital (CiDi) . El sistema se habilita progresivamente en febrero, activándose solo cuando tu escuela o facultad carga la matrícula definitiva.

Salta y Misiones: En Salta suele ser automático si estás en el padrón pasando la tarjeta en las terminales de SAETA. En Misiones, aunque la renovación es online, vas a tener que presentar el formulario certificado en los centros habilitados.

Boleto Estudiantil 2026.

Ojo si sos universitario: cambian los requisitos

El trámite no es igual para todos. Mientras que en nivel inicial y primario la renovación suele ser automática o muy rápida en terminales habilitadas, la cosa cambia en la facultad.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los universitarios tienen que hacer el trámite sí o sí mediante el SIU Guaraní. Para que te lo aprueben, tenés que cumplir requisitos académicos, como haber aprobado al menos dos materias durante el 2025. Esto es fundamental para asegurar que el apoyo económico vaya a quienes realmente están cursando activamente.

Los 3 documentos que tenés que tener a mano HOY

Para no perder tiempo cuando abra la inscripción en tu zona, buscá estos tres papeles ya mismo:

DNI vigente: Tiene que tener el domicilio actualizado en la provincia donde pedís el boleto. Constancia de alumno regular: La pedís en tu escuela o facultad (sirve también para profes y auxiliares). Tarjeta SUBE registrada a tu nombre: Fundamental para que se te activen los viajes gratis automáticamente.