Cata Gorostidi reveló la verdadera y polémica razón por la que ama Uruguay.

Catalina Gorostidi, una de las figuras más recordadas de la edición 2023 de Gran Hermano, se encuentra disfrutando de la temporada estival en tierras uruguayas. La pediatra, que supo compartir casa con el último ganador, Bauti Mascia, aprovechó su estadía para revelar los motivos profundos que la llevan a elegir este destino balneario por sobre cualquier otro cada vez que llega el verano.

La joven no solo está de vacaciones, sino que su presencia en la costa uruguaya responde a un nuevo desafío profesional en los medios. Actualmente, integra el equipo de un programa de streaming de la señal DGO, el cual sale al aire directamente desde la ciudad de Maldonado. En este ciclo, comparte panel con otras figuras conocidas como Sabrina Cortez, Chiara Mancuso y el conductor “Tucu” López.

El aire “diferente” y una definición tajante

En una charla íntima con la revista Gente, la modelo profundizó sobre el vínculo emocional que mantiene con el balneario uruguayo y afirmó que asiste sin falta todos los veranos. Para ella, Punta del Este no es simplemente un lugar de descanso, sino un sitio que le brinda una vibración energética totalmente distinta a la que experimenta en otros lugares.

Cata Gorostidi

Durante la entrevista, Gorostidi fue muy específica al describir qué es lo que la cautiva de este punto turístico. “Me gusta la gente limpia y hermosa de Punta del Este”, señaló con sinceridad, destacando el perfil del público que frecuenta la zona. Para Catalina, el ambiente local tiene una pureza particular que se percibe apenas se llega al lugar, marcando una diferencia sustancial con otros destinos.

“Tiene otro aire; llegás y se te impregnan las venas de un aire diferente”, agregó la exparticipante del reality más famoso del país. Con estas palabras, reafirmó su amor incondicional por la rutina que lleva adelante en la costa de Uruguay, donde combina sus obligaciones laborales frente al micrófono con momentos de relax frente al mar.

De esta manera, Cata Gorostidi consolida su perfil mediático lejos de la casa de Gran Hermano, mostrando su faceta como panelista y referente de tendencias. Su elección por Punta del Este parece ser una constante en su vida, un refugio donde encuentra lo que más le gusta.