Cata Gorostidi desembarca en Punta del Este: los detalles de la nueva temporada de All Access

Cata Gorostidi se prepara para un cierre de año a puro trabajo y playa. La santafesina, que logró una gran popularidad tras su paso por el reality más famoso del país, será una de las figuras centrales de la nueva temporada de All Access que se transmitirá en vivo desde Punta del Este.

Cata en Punta del Este desde el 26 de diciembre.

El equipo completo se instalará en el exclusivo parador OVO Night para dar inicio a las transmisiones el próximo 26 de diciembre, llevando todo el color del verano uruguayo a la pantalla de DGO Stream.

La programación del canal de streaming contará con una grilla variada que comenzará cada tarde, de 15:30 a 17:00, con el ciclo que integra la pediatra santafesina. Luego, la oferta continuará con deportes y actualidad, incluyendo programas como DSports: Verano camino al mundial, QV4 y el cierre especial con Golden Hour a partir de las 19:45.

Con All Access, Gorostidi consolida su perfil en los medios digitales liderando uno de los contenidos más esperados por los fanáticos de la señal.

