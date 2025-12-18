Vía Rosario / Influencers

Cata Gorostidi desembarca en Punta del Este: los detalles de la nueva temporada de All Access

La médica santafesina, ex Gran Hermano e influencer formará parte de la programación de DGO Stream desde Uruguay. El ciclo inicia el 26 de diciembre con una propuesta renovada para el verano.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

18 de diciembre de 2025,

Cata Gorostidi desembarca en Punta del Este: los detalles de la nueva temporada de All Access
Cata Gorostidi

Cata Gorostidi se prepara para un cierre de año a puro trabajo y playa. La santafesina, que logró una gran popularidad tras su paso por el reality más famoso del país, será una de las figuras centrales de la nueva temporada de All Access que se transmitirá en vivo desde Punta del Este.

Cata en Punta del Este desde el 26 de diciembre.
Cata en Punta del Este desde el 26 de diciembre.

El equipo completo se instalará en el exclusivo parador OVO Night para dar inicio a las transmisiones el próximo 26 de diciembre, llevando todo el color del verano uruguayo a la pantalla de DGO Stream.

La programación del canal de streaming contará con una grilla variada que comenzará cada tarde, de 15:30 a 17:00, con el ciclo que integra la pediatra santafesina. Luego, la oferta continuará con deportes y actualidad, incluyendo programas como DSports: Verano camino al mundial, QV4 y el cierre especial con Golden Hour a partir de las 19:45.

Cata Gorostidi
Cata Gorostidi

Con All Access, Gorostidi consolida su perfil en los medios digitales liderando uno de los contenidos más esperados por los fanáticos de la señal.

La programación del canal de streaming contará con una grilla variada que comenzará cada tarde a través de la señal de DGO Stream:

  • 15:30 a 17:00: All Access (con la participación de la santafesina Catalina Gorostidi).
  • 17:00 a 18:00: DSPORTS - Verano camino al mundial.
  • 18:00 a 19:45: QV4.
  • 19:45 a 20:30: Golden Hour (el cierre especial de la jornada).

Temas Relacionados

MÁS DE Influencers
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS