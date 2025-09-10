Cata Gorostidi de Gran Hermano sufrió un accidente por su anemia y encendió las alarmas

La ex participante de Gran Hermano, Catalina Gorostidi, reveló con crudeza el episodio que vivió hace algunos días y generó preocupación entre miles de seguidores por su estado de salud, luego de meses donde se multiplicaron los comentarios sobre su extrema delgadez.

La médica pediatra contó que se desmayó en el baño de su casa en Santa Fe como consecuencia de un cuadro de anemia causado por una alimentación insuficiente, algo que ella misma reconoció durante el programa de streaming All Access.

La ex Gran Hermano compartió que este desmayo fue tan intenso que le impidió asistir a una salida social: “No pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa... estoy anémica, porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”.

Cata Gorostidi

Este testimonio se sumó a su largo historial: según contó ella misma, desde los 17 años lidia con trastornos alimenticios como anorexia y vigorexia. También padece rabdomiólisis, una afección muscular grave que impide hacer ejercicio y puede afectar gravemente los riñones.

“Estoy recontra podrida y el otro día subí una foto a propósito, donde se me veía la panza porque siempre tengo los mismos haters que me ponen ‘ay, que flaca que estás’ o ‘a un vómito de morirte’. Yo nunca hablo del cuerpo de nadie que no sea del mío”, afirmó, al tiempo que aseguró que seguirá mostrándose en redes sociales desafiando la hipocresía de quienes la critican.

Cata Gorostidi

“Yo nunca me quejé de que me critiquen mi cuerpo. Nunca dije ‘dejen de decirme que estoy flaca’. Sé lo que soy y es el cuerpo que tengo. No voy a dejar de subir fotos a Instagram porque a otros les moleste”, agregó.

Por último, realizó una defensa de su imagen y el mensaje del que la acusan: “Yo no promuevo ningún trastorno alimenticio, subo las fotos de mi cuerpo tal como es. Al que le guste, bien, y al que no, lo siento”.

Cata Gorostidi explotó por las críticas a su cuerpo: “Estoy re contra podrida”