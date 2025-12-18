Caso Juan Pedro Aleart: imputarán al tío del periodista rosarino por abusos y corrupción de menores

Este viernes, la Justicia de Rosario dará un paso clave en una de las causas que más conmovió a la opinión pública local en el último tiempo. Helvio Andrés Vila, tío del concejal y periodista Juan Pedro Aleart, enfrentará una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. El proceso se inicia formalmente tras la valiente denuncia pública y judicial realizada por el exconductor de De 12 a 14, quien expuso años de padecimientos y abusos sufridos durante su infancia y adolescencia.

El periodista es uno de los candidatos de La Libertad Avanza en Rosario.

La cita judicial está programada para las 8 de la mañana en la sala 8 del edificio de Sarmiento y Virasoro, bajo la supervisión de la jueza Eleonora Verón. Según los registros de la Oficina de Gestión Judicial, Vila será imputado por los delitos de corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Se espera que la jornada se extienda por al menos dos horas, en las que se presentarán los cargos que pesan sobre el familiar del actual edil de la ciudad.

El fallo de la Corte que cambió el rumbo de la causa

La realización de esta audiencia es posible gracias a una resolución fundamental de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal provincial revocó el fallo anterior que dictaba la prescripción de los hechos por el paso del tiempo. Con esta decisión, la Justicia santafesina garantizó el derecho de la víctima a ser escuchada y juzgada la conducta del denunciado, ordenando que se avance con una nueva sentencia que contemple la gravedad de los delitos denunciados.

El periodista Juan Pedro Aleart presentó un recurso de inconstitucionalidad por la prescripción de la denuncia de abuso sexual contra su tío.

EL testimonio de Juan Pedro Aleart

Cabe recordar que el caso tomó estado público el 18 de abril del año pasado, cuando Aleart utilizó los primeros minutos del noticiero de El Tres para relatar su desgarradora historia de vida. En aquel entonces, el periodista reveló un contexto de extrema vulnerabilidad familiar, mencionando no solo los abusos de su tío, sino también la conducta violenta de su padre, quien se quitó la vida días antes de que la denuncia saliera a la luz al enterarse de que el caso se haría público.

Aquel testimonio, que recorrió el país, describió cómo Vila se habría aprovechado del entorno familiar para cometer los abusos. “Me ha costado mucho llegar hasta acá, me sentí un muerto en vida”, había confesado Juan Pedro en aquella transmisión histórica. Sus palabras no solo buscaron justicia personal, sino que impulsaron un debate necesario sobre la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil y la protección de las víctimas en el ámbito intrafamiliar.

La audiencia de este viernes representa, para Aleart y su entorno, el inicio de una reparación judicial largamente esperada. Mientras tanto, la comunidad rosarina sigue de cerca las instancias de un proceso que marcó un antes y un después en la forma de abordar estos dramas íntimos desde el periodismo y la justicia. El resultado de esta imputación será determinante para establecer las medidas cautelares y el camino hacia un futuro juicio oral.