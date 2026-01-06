Buscan a un peligroso delincuente por un brutal ataque en Rosario: Fiscalía pide ayuda para capturarlo

La tranquilidad del barrio Echesortu se vio sacudida por un hecho de extrema violencia ocurrido el pasado 30 de diciembre en un local de Mendoza al 3300. Según la investigación liderada por el fiscal Ramiro González Raggio, un hombre ingresó a una mueblería pasadas las 15:30 y, tras unos instantes, arremetió contra la única empleada del comercio.

El atacante intentó trasladar a la joven a la parte trasera del local con fines de abuso sexual, pero ante la resistencia de la víctima, inició una secuencia de golpes, pisotones y mordiscos para sustraerle su teléfono celular.

Se trata de Josué Alexis Urquia, quien se hizo pasar por un cliente en un local de Mendoza al 3300 el pasado 30 de diciembre, forcejeó con la víctima y la agredió.

Como consecuencia de la brutal agresión, la trabajadora debió ser asistida en un sanatorio céntrico debido a diversas contusiones y una fisura en su dedo meñique, provocada por una mordida del delincuente. Tras una semana de tareas investigativas, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió hacer pública la imagen del sospechoso, identificado como Josué Alexis Urquia, de 32 años. Las autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para localizarlo, garantizando la reserva de identidad para quienes aporten datos precisos al 911 o en el Centro de Justicia Penal.

Delitos que se extienden por todo el país

La peligrosidad de Urquia no es un dato menor para los investigadores, ya que cuenta con antecedentes penales en múltiples provincias como La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz y Corrientes. El fiscal González Raggio destacó que el sujeto posee condenas previas por hurtos en transportes de larga distancia y se ha fugado de centros de salud en el pasado. Se sospecha que es un individuo que se desplaza constantemente por el territorio nacional, habiendo sido detectado recientemente en localidades santafesinas como Cañada de Gómez y Armstrong antes de su presunto escape hacia Córdoba.

El seguimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió reconstruir parte de su huida: tras el ataque en Rosario, el hombre fue visto en la terminal de ómnibus y luego abordando diferentes transportes públicos. Las autoridades advierten que suele actuar en solitario y que en procedimientos anteriores se le han incautado hasta 13 identidades falsas, lo que dificulta su captura.

Se trata de Josué Alexis Urquia, quien se hizo pasar por un cliente en un local de Mendoza al 3300 el pasado 30 de diciembre, forcejeó con la víctima y la agredió.

“Es una persona peligrosa”: el alerta de la Fiscalía

El funcionario judicial fue tajante al calificar a Urquia como un riesgo para la sociedad, basándose en la saña detectada en las filmaciones del comercio rosarino y la declaración de la víctima. Para la Fiscalía, el plan principal del sospechoso era cometer un delito contra la integridad sexual, el cual no pudo concretar únicamente por la defensa que opuso la empleada.

Cualquier ciudadano que logre identificarlo puede comunicarse a la casilla de correo rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar o presentarse en Sarmiento 2850. Mientras tanto, la justicia local coordina esfuerzos con la policía de Córdoba para intentar dar con su paradero actual.