Una desagradable situación vivió una joven que reside en Rosario, y que buscaba a alguna persona con la cual compartir el alquiler de un departamento para reducir gastos. Un hombre la contactó, simuló estar interesado y le terminó preguntando si cobraba por sexo.

“Este señor me escribe preguntándome por mi departamento...pero luego le digo que solo acepto estudiantes... Y después viene con ese tipo de preguntas. Qué asco la gente así, no es la primera vez que me pasa acá”, se quejó Valentina, que es oriunda de Cali, Colombia.

Acoso virtual a una joven colombiana que alquila un departamento Foto: Facebook

“Por cosas como estas es que hoy en día piden tantos documentos para alquilar, que miedo convivir con un degenerado así”, agregó, y adjunto las capturas de pantalla del celular, donde se ve la conversación que mantiene con un tal Mario.

Acoso virtual a una joven colombiana que alquila un departamento Foto: Facebook

El hombre comienza pidiendo características del inmueble céntrico, pero luego la conversación comienza a tomar otro tono, cuando el hombre le dice que tiene 38 años y le envía fotos suyas. “Ahh no califiqué?”, le pregunta y la joven le responde que estaba buscando estudiantes.

Acoso virtual a una joven colombiana que alquila un departamento Foto: Facebook

“Una pregunta, sin ánimo de ofender, si cobrás por sexo”, le escribe el tal Mario, provocando la reacción de Valentina que no dudó en escracharlo por redes sociales.