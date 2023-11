Balotaje 2023: Maximiliano Pulllaro se declaró opositor a Sergio Massa y Javier Milei

Luego de su viaje a Estados Unidos, Maximiliano Pullaro planteó este miércoles que no tiene preferencia entre Sergio Massa y Javier Milei a la hora del balotaje de las elecciones 2023 en Argentina. Como referente de Juntos por el Cambio, el gobernador electo de Santa Fe afirmó: “Nosotros somos opositores”.

Apenas abordó el tema, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) se diferenció de Patricia Bullrich. No obstante, aclaró que el acuerdo de la presidenta del PRO con el candidato de La Libertad Avanza forma parte de una serie de “decisiones individuales”, no partidarias.

“Es claro que la sociedad nos puso en el lugar de opositores a Milei y Massa”, sostuvo el ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Dentro de este análisis no dio ninguna señal orientada al voto en blanco para la segunda vuelta del 19 de noviembre.

Pullaro no dio rodeos a la hora evaluar los resultados de las elecciones 2023 en Argentina, que dejaron a la alianza del PRO y la UCR en tercer lugar. “Tenemos que ser muy autocríticos de lo que hicimos mal, pésimo”, sentenció.

El gobernador electo señaló que el escenario político en Argentina tuvo un cambio muy importante y su espacio salió perjudicado en las urnas. En este sentido, puntualizó: “Hace 2 años, todo indicaba que Juntos por el Cambio ponía al próximo presidente”.

¿Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei?

A menos de tres semanas del balotaje presidencial en Argentina, Maximiliano Pullaro se mantuvo equidistante entre Sergio Massa y Javier Milei. “A mí no me importan mucho las promesas que puedan hacer en este momento, me importa el compromiso que asuman cuando sean electos”, explicó.

El legislador radical reiteró que su principal preocupación es “pelear para que Santa Fe pueda salir adelante”. Con esa premisa indicó que prioriza su “rol institucional” como gobernador electo.

El dirigente oriundo de Hughes cosechó más de un millón de votos en septiembre. Foto: La Voz

“Siento que nadie le está hablando a nuestra provincia”, expresó Pullaro en conferencia de prensa. Así aludió a los problemas de seguridad, infraestructura y los inconvenientes productivos.

En su último viaje, el sucesor de Omar Perotti participó de diferentes reuniones en busca del financiamiento de obras de infraestructura. Su comitiva pasó por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Argentina en Washington.