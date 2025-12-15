Asesinaron a tiros a un hombre vinculado a Los Monos cerca de Rosario

Un nuevo y violento episodio de inseguridad con tintes de crimen organizado sacudió la tranquilidad de la localidad de Pérez, vecina a Rosario, durante la tarde de este domingo.

La víctima fatal fue identificada como Walter Daniel Dilzen, un hombre de 38 años que, según fuentes policiales y de investigación, poseía vínculos con la banda narcocriminal “Los Monos”. El ataque fue perpetrado de manera rápida y letal en plena vía pública.

El hecho fue en avenida Los Talas al 400. (Google Streer View)

El suceso se registró cerca de las 18 horas en la avenida Los Talas al 400, una zona perteneciente al barrio Cabín 9 de Pérez. Dilzen, conocido en su entorno como “Teta”, se encontraba circulando en una motocicleta Honda de 110 cilindradas, cuando su marcha fue interrumpida de forma abrupta por dos individuos que se movilizaban en otro rodado de similares características.

Los atacantes efectuaron al menos tres disparos de arma de fuego. Al menos dos de ellos impactaron en el cuerpo de la víctima. Personal del Sies se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento de Dilzen.

La víctima tenía 38 años y fue interceptada en Pérez por dos sicarios en moto.

Vínculo con Los Monos

Si bien el móvil del homicidio aún es objeto de investigación y las autoridades guardan cautela, se conoció por canales extraoficiales que la víctima tenía lazos con la organización criminal de Los Monos. Además, el hombre acumulaba antecedentes por múltiples causas policiales a lo largo de los años, habiendo cumplido condenas en diferentes períodos.