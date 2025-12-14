Doble crimen en Rosario vinculado al narcomenudeo

La madrugada de este viernes se tiñó de sangre en el barrio Triángulo de Rosario, luego de que un brutal ataque con armas de fuego se cobrara la vida de dos personas y dejara a otras cinco heridas de gravedad. El trágico suceso, investigado por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas, apunta a un nuevo capítulo en la cruenta guerra territorial desatada entre facciones dedicadas al narcotráfico en la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 de este viernes en inmediaciones de avenida Mario Cisneros al 6400, donde un grupo de personas fue atacado a tiros mientras se encontraba en la vía pública.

Las víctimas fatales son Daysi Durán, una adolescente de tan solo 16 años que falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza, y un hombre adulto que hasta el momento del levantamiento del cuerpo permanecía sin identificar. El hecho se registró alrededor de la 1:20 en las inmediaciones de la avenida Mario Cisneros, donde un grupo de personas se encontraba en la calle y fue sorprendido por la andanada de disparos. Los múltiples llamados al 911 alertaron a las autoridades sobre las detonaciones.

Testimonios hablan de miedo y venta de drogas

El saldo del ataque fue escalofriante. Además de los dos decesos, cinco personas más ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con heridas de diversa consideración. Entre los heridos se encuentra una mujer de 28 años y tres hombres de 20, 32 y 60 años, quienes reciben atención médica. La menor fallecida había sido trasladada al HECA, pero no logró sobrevivir a la herida de bala. Una versión preliminar sugirió que Daysi podría haber estado ligada a la venta de estupefacientes en un búnker local, una hipótesis que los propios vecinos del sector se encargaron de desmentir a la policía.

La escena en el lugar del crimen reflejó el nivel de desamparo y violencia cotidiana en el barrio. El cuerpo del hombre no identificado permaneció tendido a la intemperie hasta pasadas las 9 de la mañana del sábado, expuesto a la intemperie, a la curiosidad de los transeúntes y, según testimonios, a la acción de animales. La primera información indica que el fallecido no residiría en esa zona.

HECA

Los vecinos de barrio Triángulo denuncian que viven en una situación de constante riesgo, atrapados entre los tiroteos frecuentes y la venta callejera de drogas. Esta doble muerte, con un patrón de ejecución similar a los ajustes de cuentas, pone nuevamente la lupa sobre el accionar de las bandas organizadas y los clanes que buscan controlar el negocio ilegal en la periferia rosarina, con la persistente influencia de la organización de Los Monos en estos conflictos territoriales.

La comunidad exige mayor presencia de seguridad y soluciones concretas ante la ola de violencia que sigue dejando víctimas inocentes y que transforma las madrugadas de la zona oeste en escenarios de terror.