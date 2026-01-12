Antonela Roccuzzo reveló su secreto para entrenar: qué usa la rosarina para estar siempre a punto

Antonela Roccuzzo ha vuelto a sacudir las redes sociales y el mundo del fitness al protagonizar la última campaña global de adidas Training en Argentina. La rosarina, que se ha consolidado como un referente indiscutido de la vida saludable, es el rostro de las nuevas Dropset 4, un calzado diseñado para entrenamientos funcionales de alta intensidad.

Para la empresaria, la actividad física no es solo una cuestión de rendimiento, sino un método para sentirse fuerte, equilibrada y preparada para las exigencias de su agenda diaria.

En el marco del lanzamiento de la campaña “All You Need”, Antonela compartió cómo integra el bienestar en su día a día. Según la rosarina, el entrenamiento funcional que combina fuerza y explosividad requiere de un soporte que le brinde seguridad en cada movimiento. Por ello, las nuevas zapatillas han sido desarrolladas para ofrecer una base sólida, permitiendo desde levantamientos de peso pesados hasta movimientos rápidos, sin sacrificar la comodidad ni el control que ella busca en sus sesiones privadas.

El fin del calzado incorrecto y un salto de calidad

Un dato impactante motivó este lanzamiento: 7 de cada 10 personas que asisten al gimnasio utilizan un calzado equivocado para su actividad. Para combatir este problema, las Dropset 4 llegan como la evolución de su versión anterior, enfocándose en la estabilidad integral y el retorno de energía.

Este modelo está diseñado para responder a movimientos exigentes como los “deadlifts”, levantamientos compuestos y ejercicios de alto impacto, garantizando seguridad en cada repetición.

“Las Dropset 4 tienen todo lo que necesito: me dan estabilidad en los movimientos de potencia y, al mismo tiempo, respuesta y explosividad en ejercicios como los saltos en caja”, confesó Antonela Roccuzzo al describir su experiencia. La rosarina destacó que este equilibrio es fundamental para su rutina, donde busca sentirse equilibrada y lista para todo. La versatilidad del calzado permite incluso realizar sprints de hasta 800 metros sin necesidad de cambiar de calzado durante la sesión.