A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido admirado por su talento en la cancha y su perfil bajo fuera de ella. Sin embargo, detrás de la imagen de la familia perfecta junto a Antonela Roccuzzo, existe una historia de aprendizaje emocional.

Messi reveló en una entrevista con Luzu TV que uno de los mayores retos en su relación ha sido su dificultad para expresar sentimientos y su tendencia a la introversión, aspectos que incluso llegaron a generar roces significativos con su esposa y que pudo haber sido el motivo de terminar su relación. Sin embargo, ambos lograron sobrellevarlo.

Antonela Rocuzzo y Lionel Messi son una de las parejas más queridas del mundo deportivo.

El problema que puso en jaque la relación de Messi y Antonela

Desde que eran niños en Rosario, la conexión entre ambos fue evidente; Messi afirma que ya se gustaban desde los 6 años y que siempre supo que ella era la mujer de su vida. No obstante, sus personalidades son muy distintas en lo que respecta a la afectividad. Messi se describe a sí mismo como alguien “poco demostrativo” y admite que, aunque siente mucho por las personas que quiere, le cuesta expresarlo con palabras o gestos.

En contraste, Antonela es mucho más demostrativa que él. Esta diferencia marcó un punto de inflexión en su convivencia. Según relata el propio futbolista, en un momento de su relación, Antonela “se hinchó los huevos” ante la falta de reciprocidad emocional de Leo. Su respuesta fue dejar de ser detallista y afectuosa, lo que llevó a Messi a notar que la dinámica ya no era la de antes, forzando así una charla necesaria entre ambos para abordar su frialdad.

El problema de comunicación de Messi no se limita solo a las muestras de cariño, sino también a la gestión de los conflictos. Él confiesa que su esencia es guardarse todo para adentro y “comerse” los problemas solo. Cuando algo le molesta o lo ofusca, su reacción habitual es el bloqueo y la falta de comunicación: “No comunico, lo asimilo por adentro”, explica, señalando que en esos momentos suele adoptar una “cara de orto” y alejarse en lugar de hablar.

A pesar de haber realizado terapia durante su etapa inicial en Barcelona, Messi dejó de asistir y sigue confiando en su capacidad interna para procesar las cosas, aunque reconoce que este rasgo puede ser difícil para quienes lo rodean.

Antonela como pilar y confidente

A pesar de estos desafíos, Antonela se ha consolidado como su confidente principal en el día a día. Aunque Messi sigue siendo estructurado y a veces “raro” en sus humores (especialmente si le cambian la rutina o el orden de la casa), es con ella con quien más logra abrirse fuera del ámbito deportivo.

Él prefiere demostrar su amor a través de hechos más que de palabras, aunque con el tiempo ha aprendido a tener pequeños gestos, como dejar notas o regalos como chocolates y flores, para compensar su dificultad natural para la expresión verbal.