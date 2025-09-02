Antes de la despedida de Messi: ¿qué artista santafesino cantará en el Monumental?

Lionel Messi vuelve al Monumental y, para encender el ambiente desde temprano, la AFA confirmó una propuesta musical que sorprendió a todos los hinchas: la previa del partido ante Venezuela incluirá un espectáculo de cumbia santafesina.

La grilla será protagonizada por tres artistas muy distintos entre sí: La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, un referente de la música popular santafesina. Además, Eugenia Quevedo será la encargada de entonar el himno nacional.

Uriel Lozano

El dato más inesperado: Uriel Lozano, apodado “el romántico más caliente”, es uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina, con casi tres décadas de trayectoria. Se destacó por reemplazar a Leo Mattioli en Grupo Trinidad y fue nominado a un Premio Gardel en 2015.

Esta elección genera contraste y promesa de diversidad musical: mientras que Carlitos y Q’ Lokura apelan a ritmos urbanos y festivos, Lozano trae el calor de una cumbia con raíces profundas y apasionadas.

La idea es transformar la previa del partido en una fiesta continua, no solo un evento deportivo. Por eso, desde la AFA piden llegar al Monumental al menos dos horas antes del partido para dejarse llevar por el espectáculo.

Con las entradas agotadas, se espera un marco lleno de emociones antes del pitazo inicial: la despedida de Messi como local en Eliminatorias estará acompañada de ritmos que representan distintas facetas de la cultura musical argentina.

Uriel Lozano llega a Rosario

El show de cumbia en el Monumental también puede leerse como un guiño a provincias como Santa Fe, cuyo eco artístico traspasa fronteras y llega al corazón del país. Lozano representa esa conexión con lo genuino y popular desde el escenario más grande del fútbol.

Ya se vislumbra una previa con sabor casero, familiar y emotivo. Los hinchas que normalmente llegan a ver solo fútbol ahora podrán disfrutar también de una experiencia musical de raíces argentinas.

Si Messi fue ícono mundial durante décadas, esta elección musical podría ser otro acto simbólico: una fusión entre lo global y lo local, lo futbolero y lo folclórico, todos juntos en un Monumental vibrante.