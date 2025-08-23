Ángel Di María logró una marca que nadie había alcanzado en el clásico de Rosario: de qué se trata

Ángel Di María volverá a disputar el clásico rosarino este sábado vistiendo la camiseta de Rosario Central. Pero esta vez lo hará con un récord histórico bajo el brazo: será el primer campeón del mundo vigente en jugar un clásico con Central.

Este dato lo inscribe en un selecto grupo. Solo tres jugadores jugaron este derby como campeones mundiales, todos ellos con la camiseta de Newell’s: Américo Gallego y Daniel Killer (Campeones en 1978) y Sergio Almirón (1986). Ahora Di María se convierte en el primero que lo hace desde Central.

¡BIENVENIDOS AL CLÁSICO DE ROSARIO! ¡FIESTA EN EL GIGANTE DE ARROYITO PARA RECIBIR A ROSARIO CENTRAL!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

Di María regresa de Europa para vestir nuevamente la camiseta de su club de origen en un momento consagrado de su carrera: campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América y vencedor de la Finalísima 2022.

En sus dos clásicos anteriores con Central, Di María no pudo ganar: el debut fue en el Clausura 2006 (0-0) y el segundo fue derrota 1-0 contra Newell’s en 2007, en cancha de ellos. Ahora tendrá la oportunidad de saldar esa cuenta pendiente.

Este duelo también representa un momento simbólico: un cierre parcial de ciclo, donde el jugador vuelve con madurez y el público lo recibe como ídolo en su vuelta a casa. El clásico, más allá de los puntos, pesa en lo emocional.

17 años, Angelito Olímpico 🫶🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gyH6JlQH3j — Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025

Hasta ahora, Di María ha disputado 44 partidos oficiales con Central, sumando experiencias de ida y vuelta. En esta nueva etapa, está decidido a ofrecer algo más que un espectáculo: un triunfo que sea narrativo y sentido por la afición.