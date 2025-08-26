Amalia Granata rompió el silencio y confesó lo impensado sobre su paso por Gran Hermano

Amalia Granata es una de las figuras más reconocidas de la política y el espectáculo, y su salto a la fama se produjo hace casi dos décadas con su supuesto affaire con el cantante británico Robbie Williams, hecho que le permitió lograr el reconocimiento suficiente para ingresar a la casa de Gran Hermano Famosos.

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y de su cambio de rumbo profesional, la diputada santafesina siempre mantuvo un silencio prudente sobre los motivos reales de su participación en el reality de Telefe. Ahora, en un giro inesperado, rompió el silencio y reveló la verdadera razón de su decisión.

Amalia Granata fue la primera expulsada de Gran Hermano Famosos, tras un mano a mano con Nino Dolce.

En una reciente entrevista con La Criti, la legisladora no dudó en ser contundente al hablar de su pasado en la televisión. “Me pagaron una fortuna”, confesó, dejando claro que su entrada a la casa no fue por el deseo de ser famosa ni por una vocación de artista, sino por una motivación puramente económica.

“En su momento, lo hice porque me pagaron una fortuna. Me acuerdo que estaba en Alemania, con un novio que tenía, me mandaron un mail, respondí con la cantidad de plata que quería y me dijeron que si. Lo hice porque me pagaban una fortuna y me venía bien”, confesó en detalle.

Su paso por la edición de 2007 del popular reality fue breve, pero muy intenso. Incluso dejó un momento muy recordado por los televidentes: la noche que hizo pis en el jardín de la casa.

Gran Hermano Famosos - Amalia Granata hace pis en el jardin de la casa #GranHermano pic.twitter.com/F2Qrk1OJQ9 — Archivo Di Chiara (@ArchivoDiFilm) April 17, 2023

En esa edición compartió convivencia con otro rosarino: el humorista Pachu Peña. Sin embargo, no guarda el mejor recuerdo de su estadía en el reality. “Porque de hecho fui la primera en irme. No quería estar, soy un poco complicada para la convivencia con extraños”, aseguró.

En ese momento, el periodista indagó un poco sobre su abandono por decisión del público: “¿Estuvo arreglada la salida temprana?”. Entonces Granata, entre risas, sostuvo: “No sé, yo me quería ir y salí primera”.

El contraste entre su figura actual como diputada en Santa Fe y su pasado como mediática de alto perfil es evidente. Granata, que hoy defiende posturas políticas y sociales desde su banca en la Legislatura, recuerda con naturalidad una etapa en la que su vida estaba completamente expuesta a la opinión pública.

