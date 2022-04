Una embarcación destinada a la draga del Paraná estuvo a punto de hundirse, después de haber sido desmantelada por los robos que ha sufrido. Se encontraba en completo estado de abandono pese a las constantes denuncias que hicieron al respecto desde el Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario.

Se trata de la Draga 36 – C, que según el secretario general de la organización gremial, Daniel Arrieta, está tirada, no amarrada, en el muelle Villa Constitución. “Hicimos varios pedidos para que por lo menos venga cada tanto un buzo a revisarla o inspectores para que no ocurran estas cosas”, dijo.

El sindicalista indicó que “la draga fue desmantelada”, y que no han podido tener tripulantes a bordo durante la noche por el peligro de robo constante. De hecho indicó que han tenido tripulantes amenazados.

“Han robado elementos que han hecho que empiece a ingresar agua en la parte más baja de la sala de máquinas, y si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera ido a pique”, señaló. Añadió que cada vez “la debacle es mayor, no le da importancia a los barcos”. No obstante advirtió que “ahora con la creciente, más de uno va a hundirse, con las consecuencias que van a llevar adelante”.

“La situación es grave, no solamente en Rosario donde tenemos los barcos prácticamente pegados al canal, lo que puede ser un desastre. Y el distrito ni hablar, no tenemos agua potable, no se cortan las malezas, es un abandono muy importante de toda el área de Transporte”, denunció Arrieta.

A continuación, describió que recién cuando se estaba hundiendo, hubo reuniones del titular nacional del gremio, Juan Carlos Schmid, con Transporte. “Apareció la plata y aparecieron los buzos, pero hubo que tener una situación que por suerte y gracias a Dios no llegó a mayores pero que está latente”, apuntó pero consideró que se trata de un parche.

“Estas son las consecuencias de no tener una política de Estado hacia el dragado y balizamiento, hacia la marina mercante y hacia la industria naval que tiene que ver con todo”, cerró.