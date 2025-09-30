Algunos meses atrás, Tomás Holder decidió tomar distancia de la exposición mediática y preservar su vida, su noviazgo y su ocupación. Sin embargo, no reniega de su ingreso a la casa de Gran Hermano, el que le permitió alcanzar la fama y que le abrió varias posibilidades de trabajo en los medios.

Pese a que fue el primer eliminado de la edición 2022, el rosarino se destacó dentro de su camada y continuó apareciendo en distintos programas de televisión, como por ejemplo cuando participó en el Bailando 2023. Pero luego se agotó de tanta exposición y decidió dar un, por ahora momentáneo, paso al costado.

Por eso, debido a que está más relajado respecto a su incursión en el mundo de lo mediático, el rosarino aprovechó para contar por primera vez algo que casi nadie sabía sobre su estadía en la casa más famosa del país.

En una entrevista con el programa de streaming Perras y Perritas, Holder contó su punto de vista sobre la intimidad dentro de la casa. “En el cierro no tenés nada de privacidad”, expresó el influencer Rami Bilbao, ante lo que Tomás le respondió sin dudar: “Esas cosas ya pasan al lado secundario”,

“Cuando entré me acuerdo que pensaba que cuando iba a ir al baño me iba a dar vergüenza”, comentó sobre ese tema, para luego explicar como rápidamente se adaptó a vivir con tantas cámaras y micrófonos en todos los rincones de esa casa-estudio.

“Cuando estaba meando y veía atrás del espejo al camarógrafo, agarraba y le sacudía la pi...”, reveló entre risas generando la sorpresa de todos los presentes en el estudio. Pero luego agregó un detalle que despertó la carcajada de todos: “Le hacía jueguito con el pit...”.

Cuando las risas bajaron, Holder reflexionó sobre su actitud y especialmente sobre lo que significa vivir dentro de un reality show. “Yo creo que eso pasa a un lado. Cuando ya entraste ahí y sabés que entraste para ser conocido, famoso, como quieras decirle, no te importa", concluyó.