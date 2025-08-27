La mamá de Holder dejó atrás a Yao Cabrera y Martín Ku: así fue el sorpresivo anuncio de su casamiento

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, tuvo meses agitados: después de separarse de Yao Cabrera en medio de un escándalo que involucró al ex Gran Hermano, Martín Ku, la rosarina decidió bajar un poco el perfil y no se supo más nada de su vida sentimental.

Sin embargo, en las últimas horas esa faceta suya dio un giro sorpresivo y confirmó, en su programa de streaming Perras y perritas, que está en pareja desde hace aproximadamente seis meses y tiene planes de casarse en 2026.

“Mi futuro marido me propuso casamiento. Me caso el 2026 con vestido, con todo. Con bombos y platillos”, reveló con entusiasmo la mediática, sin dar detalles íntimos sobre el evento, pero dejando claro que será una boda formal y celebrada con estilo.

El regreso al amor no pasó inadvertido en su círculo. Su hijo, Tomás Holder reaccionó visiblemente afectado ante la noticia. “Tomi está re contra celoso. De hecho se enteró que me voy a casar porque lo dije en mi programa”, confesó Gordillo.

Tomás Holder y su mamá, Gisela Gordillo (Foto: @giselavangordillo)

Quién es el nuevo novio de Gisela Gordillo, la mamá de Holder

Gordillo describió a su pareja como un hombre cercano: un empresario deportista de Rosario llamado Javier, de 46 años, conocido como “El Ruso”, quien le fue presentado por amistades mutuas en un evento social. Para ella, representa la tranquilidad que no encontró en relaciones expuestas mediáticamente.

La relación con el Chino de Gran Hermano, quien fue vinculado a la separación con Cabrera, no tuvo continuación. En cambio, parece haber encontrado en su nuevo novio algo más firme y alejado de las cámaras: con la idea de una boda clásica, anticipó que será “de blanco" ya que nunca se casó.

Gordillo afirmó que buscaba un vínculo alejado de la exposición pública: “Después de lo de Yao quería darme otra oportunidad con alguien de mi edad y de perfil bajo. Tanta exposición destruye la relación”.