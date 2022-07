El pasado jueves un hombre de Piedra Buena, una localidad de Santa Cruz, fue a Río Gallegos y en uno de sus tiempos libres decidió jugar en una de las máquinas del casino y sin esperarlo ganó 100 millones de pesos, pero no le quisieron pagar.

El trabajador estaba en la capital haciendo unos trámites pero dio lugar al entretenimiento. Él apostó y jugó en una máquina y obtuvo una cifra muy alta en el casino, pero las personas que trabajaban allí le dijeron que no podían pagarle ese dinero.

La alegría por haber ganado tanta plata duró muy poco. Desde el casino le dijeron que justo la máquina en la que jugó él estaba fallada, por lo que esos 100 millones de pesos no serán pagos.

El medio TiempoSur se comunicó con las autoridades del lugar, pero no quisieron hablar sobre el tema diciendo que no iban a emitir ninguna declaración. Un poco más tarde, el hombre hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Insaurralde, el abogado de Antonio Miranda, el jugador, dijo que el monto acumulado es una cifra inédita, por suerte su cliente pudo tomar fotos de la máquina para registrar su victoria, pero al mostrar esto en el casino no obtuvo respuestas.

El abogado del jugador pidió el secuestro de las máquinas. Foto: Archivo

Según lo que contó el representante a El Mediador “se apagó la máquina”. “Me dijeron que no era una cantidad válida, que la máquina tenía un error. Yo pedí lo que era mío nada más. Si yo gano quiero cobrar lo mío, no quiero que me saquen lo mío”, declaró el hombre de Piedra Buena.

Este viernes iban a hacer el reclamo administrativo en la Defensa al Consumidor para comenzar una causa de mediación. También piden colaboración con las personas que estuvieron presentes para que sean testigos.

Además, el abogado dijo que “se están pidiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad” y “se está pidiendo la nómina de personal que trabajó el jueves en ese horario, informes y pericias técnicas de la máquina, y el nombre del técnico o la empresa encargada de poner estas máquinas en funcionamiento”.

El jugador y su representante pedirán el secuestro de la máquina y las filmaciones de las cámaras de seguridad. Por último, Insaurralde pidió “a las personas que vieron la situación, que se comuniquen conmigo para aportar, porque hubo más personas que sacaron fotos del premio”.