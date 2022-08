El duro relato de la mamá de Benja, niño de Santa Cruz que padece cáncer y sufre bullying en la escuela

Un verdadero calvario vive Beja, un niño de 9 años oriundo de Santa Cruz, que 2017 fue diagnosticado con leucemia y sufre constantemente el acoso de sus compañeros en su nueva escuela y su madre pide a gritos ayuda a las autoridades para que hagan algo al respecto.“Le dicen loco, enfermo, lo golpean en el pecho y le meten los dedos en los oídos, le pegan cosas en la espalda, le esconden los útiles y después se burlan”, describió su madre.

Gisela, la mamá del nene, con gran dolor y sin saber qué hacer, expresó en un diálogo con Crónica que el año pasado Benja asistía a la Escuela 51 de Tellier, un pueblo localizado a 18 kilómetros de Puerto Deseado, lamentablemente por disposición del Ministerio de Educación quedó afuera del establecimiento educativo.

Gisela contó que su hijo es víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela y pidió ayuda. Foto: Crónica

A partir de ese hecho, el niño debió recurrir a otra institución, pero terminó siendo un verdadero infierno. “Me dijo que le dicen loco, enfermo, que le golpean el pecho y le meten los dedos en los oídos, que le pegan cosas en la espalda, le tiran papeles, le esconden los útiles y después se le burlan, y él por eso ya no quiere ir más esa escuela”, relató su tutora lo que sufre su hijo por parte de sus compañeros.

“Ahí empezó todo el infierno que todavía está viviendo mi hijo y nadie hizo nada para detener esto”, agrego. Luego describió la respuesta que recibió desde los docentes: “Me dicen que ya les dijeron a los chicos que las burlas están mal, y que no se puede hacer más porque los chicos no hacen caso”. Luego de las burlas, la situación empeoró, y según contó su mamá Benja se quiso quitar la vida. “Es algo que no se lo deseo a nadie”, dijo Gisela recordando aquel momento que le tocó vivir y gracias a su intervención no se concretó.

Su madre pide que lo reincorporen a su antigua escuela y su pedido es por el deseo de que su hijo vuelva a sonreír.“Duele tanto su tristeza, él es un chico bueno, todos lo adoran en la familia, y quiere ir a la escuela, pero a la de Tellier, porque ahí estaban sus amigos, él iba feliz, por eso quiero pedirles a las autoridades que hagan algo por mi hijo”.

Rifa solidaria para Benja: buscan recaudar fondos para pagar sus tratamientos

Gisela comentó que están haciendo una rifa con diferentes premios, debido a que el próximo 25 de agosto Benjamín tiene un nuevo control en Buenos Aires por su enfermedad.

Quienes deseen colaborar con la causa se puedo comunicar al 297 4008625, su valor es de 400 pesos.