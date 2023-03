Leandro Zdero, el candidato a gobernador del Chaco, promete acompañar al campo y trabajar para mejorar la seguridad

Los ciudadanos de la provincia del Chaco buscarán su nuevo gobernador el 17 de septiembre del 2023. El diputado provincial Leandro Zdero, candidato por el radicalismo y en el marco de la alianza de Juntos por el Cambio, pidió a los chaqueños que le den una oportunidad para generar una transformación y terminar con los 16 años del peronismo.

En una entrevista con Vía País, el radical contó cuáles son sus proyectos para estar al mando de la provincia. Entre sus prioridades nombró mejorar el trabajo, la educación y la seguridad.

“Hoy la provincia del Chaco quiere un cambio, hay un 65% que se manifiesta, que no está de acuerdo con este gobierno. Nosotros debemos entender que ese sector no se fragmente y ver de poner en común denominador un plan programático para mejorar la situación”, expresó el diputado.

Al ser consultado sobre el índice de pobreza en la provincia, que si bien bajó dos puntos, sigue siendo del casi el 50%, lo que la deja como la peor del país, el legislador aseguró que “en estos 16 años de gobierno, Chaco se convirtió en una fábrica de pobres”.

Cuáles son las propuestas de Leandro Zdero para ser el próximo gobernador del Chaco

Según la palabra de Zdero, “no se produce trabajo, salud. La gente no tiene agua, la energía es cada vez más cara”. Luego, agregó: ”Chaco se convirtió en un fracaso, queremos planes de laburo, que la gente trabaje”. En este marco, él propone acompañar al factor productivo que genera movimiento, que es el campo.

“Hay que ser facilitadores del campo, claramente eso favorece a la economía de cada pueblo. Queremos promocionar el empleo, el trabajo, pero también acompañar al emprendedurismo”, manifestó el político.

Hace unas semanas, se dio a conocer el salario medio de cada una de las provincias de Argentina, el cual demostró que Chaco se encuentra en el último lugar, en donde el ingreso medio por persona es de $52.545. Ante este informe, Zdero consideró que “lo primero que se debe hacer es ordenar y tener un plan”.

Leandro Zdero, candidato a gobernador por el radicalismo en la provincia del Chaco. Foto: Redes sociales

El diputado provincial reveló que la provincia que gobierna Jorge Capitanich actualmente, es una de las que recibe las mejores coparticipaciones del país. “Recibimos dinero, la gente paga los impuestos de rentas y no se administra bien. Por eso tenemos una provincia que tiene estos índices”, enunció. “Es un desorden por la mala administración y las empresas están quebradas, como las de agua y luz, que fueron utilizadas como cajas políticas”, agregó.

Por otro lado, reveló que su idea es equipar los centros de salud, ya que se hicieron muchos hospitales, “pero no hay insumos”. Según el diputado, los médicos se van del sector público porque no tienen los elementos necesarios para cumplir con “esa noble tarea de curar”.

Él propone un sistema de atención con médicos especialistas, con capacidad para atender, que se derive lo urgente pero que haya profesionales que puedan atender ante alguna urgencia.

Leandro Zdero, candidato a gobernador del Chaco, recorriendo las calles de Resistencia. Foto: Redes sociales

Otro de los grandes proyectos es potenciar la educación. “Hay que volver a abrazar la tarea del docente y hacer concursos, ya que no se realizan hace mucho tiempo”. Además, “no hay salario digno para ellos, por eso propongo un programa íntegro, capacitaciones, edificios escolares nuevos”.

Por último, Zdero dijo que entre sus prioridades se encuentra el tema de la seguridad. “Hoy en día es un desorden, hay piquetes en todas las rutas. Es insostenible porque se viola el artículo penal de la Constitución del Código Penal, que establece que no se pueden cortar las calles”, explicó y afirmó que “hay que incorporar policías a la fuerza porque hace más de 3 años no se lo hace”.

Leandro Zdero apuntó contra Jorge Capitanich: “Nos tiene acostumbrados a cifras que no las entendemos”

El pasado miércoles 1 de marzo, Capitanich dio un discurso en el acto de apertura del período de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia y Zdero aseguró que fueron a escuchar “las últimas mentiras del gobernador”.

“Nos tiene acostumbrados a cifras que los chaqueños no le creemos, no las entendemos. Por ejemplo, en el 2015 el 95% de agua en la provincia no era real”. Entonces, “siempre tenemos la cuestión de cosas que no se hicieron”, formuló.

Por esa razón, el legislador cree que la provincia del Chaco “se va a animar a dar vuelta la página”. Aunque “no va a ser una tarea fácil, hay que hacer un pacto con la gente”, enunció. “Quiero pedir una oportunidad, quienes gobiernan hace 16 años lo que ya no hicieron no lo van a hacer”, concluyó.