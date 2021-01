El gobierno del Chaco prepara un plan de organización institucional para el retorno seguro a la presencialidad en las escuelas a partir del 1 de marzo. La subsecretaria de Educación, Rosana Cisneros, se refirió al trabajo que se lleva adelante junto con el equipo de Niveles y Modalidades para la formulación de las líneas prioritarias.

“El año pasado la continuidad pedagógica de los y las estudiantes fue sostenida durante todo el 2020 con el desarrollo de clases en distintos formatos por los y las docentes de los niveles obligatorios (Inicial, Primario y Secundario) y las modalidades educativas”, recordó Cisneros, por lo que señaló que el nuevo plan “implica un cambio sustancial pedagógico y metodológico, un nuevo modelo estructural así como en la didáctica”.

Detalló que están planificando metodologías alternadas con grupos reducidos de estudiantes que van estar en el aula y otros con clases virtuales. “Esta no presencialidad puede estar dada por la educación digital a través de la plataforma educativa chaqueña `ELE` o por cuadernillos impresos, lo que implica un cambio hacia adentro de la didáctica y la estructura, no sólo física si no también pedagógica institucional”, explicó.

Para ello se encuentran trabajando con la Dirección General de Niveles y Modalidades y todo el equipo pedagógico en un nuevo documento que va a orientar a las escuelas en cómo tienen que realizar el plan operativo institucional para organizar los grupos escolares.

Cisneros precisó que este documento se instrumentará como Resolución del Ministerio de Educación y será diseñado en base a lo acordado entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones del país en la reunión del viernes pasado. “Este documento será regulado con criterios comunes, con un mapa que oriente a todas las provincias sobre cómo pensar la organización institucional dentro de la escuela”, indicó.

Mencionó además que en este documento también se incluirá el protocolo sanitario que ya se puso en práctica en octubre del año pasado en 50 escuelas de la provincia que retornaron a las aulas, “pero ahora lo vamos a aplicar en relación a la estructura institucional”, aclaró.

La plataforma `ELE` continuará siendo “una herramienta, una guía y la orientación donde desarrollarán las propuestas didácticas a través de los equipos docentes y va a ser nuestro norte”, dijo, a lo que también se le agregarán cuadernillos provinciales para trabajar en las localidades donde no hay conectividad.