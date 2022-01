Si bien el 1° de enero Chubut implementó el pase sanitario para el ingreso a eventos masivos y actividades en espacios cerrados, Fabián Puratich, ministro de Salud del lugar, descartó ese requerimiento en las escuelas.

Días atrás, el Ministerio de Educación de la provincia analizó la posibilidad de que se solicite el carnet, pero debido a los bajos números de menores vacunados contra el COVID-19, esta medida no fue implementada.

Sin embargo, según comentó Puratich en diálogo con LaCienPuntoUno, se descartó esta posibilidad y ya no está en discusión el pase sanitario en las escuelas.

El ministro aclaró que el carnet se pide para las actividades de alto riesgo, como eventos masivos o en espacios cerrados, y dijo que, en los colegios, mientras se puedan cumplir ciertas normas, se puede asistir normalmente.

Debido a la baja cantidad de menores vacunados no se pedirá pase en las escuelas de Chubut. Foto: Web

“No está en evaluación ni se habló nunca del pase sanitario en las escuelas, no está en discusión”, sostuvo Puratich y luego aclaró: “Son determinaciones sanitarias que las tienen que tomar desde el Ministerio de Salud, no se habló en el Consejo Federal de Salud”.

Además, insistió en la importancia de la vacunación e invitó a la población a inmunizarse para evitar una mayor cantidad de contagios.

Chubut: ¿qué sucede con las camas de terapia intensiva?

Fabián Puratich aclaró que no todas las camas de terapia intensiva en la provincia chubutense están ocupadas por COVID-19. La gran mayoría está allí por alguna enfermedad agravada por el virus.

“A todos los pacientes que tiene COVID-19 se los registra como COVID, pero no es la causa de internación ni de muerte”, explicó el ministro de salud de Chubut.

No obstante, negó la necesidad de ampliar la cantidad de camas. Argumentó que el promedio de ocupación en las terapias intensivas, en general, no baja del 80%, y si bien, con la pandemia del coronavirus aumentó aún más ese porcentaje, no ha colapsado el sistema de internaciones.

Debido a la baja cantidad de menores vacunados no se pedirá pase en las escuelas de Chubut.

“Al crecer el volumen y la cantidad de contagios, tuvimos más casos en esta ola, eso aumenta el riesgo de que haya casos graves. Lo incidental es lo relacionado directamente con el COVID-19: se internan por otra patología y dan positivo”, finalizó el ministro.

La “noche de las vacunas” en Chubut

Frente a la creciente ola de casos en la provincia, Chubut sigue implementando La noche de las Vacunas, una jornada masiva que no requiere turnos, actualmente destinada a todas las personas que superan los 12 años y optaron por vacunarse contra el coronavirus.

Esta medida ahora se ha implementado también en el Hospital de Río Senguer y tiene como objetivo inmunizar a aquellos que desean aplicarse cualquier dosis que requieran: la segunda, la de refuerzo, una adicional e incluso iniciar el esquema primario.

Todo aquel que quiera asistir, esta jornada se va llevando a cabo semana tras semana y está disponible de 18:00 a 21:00 horas.