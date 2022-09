“Toti” Borda Bossana y Omar Corrado, nuevos rafaelinos distinguidos

Este miércoles, el Concejo Municipal de Rafaela distinguió a dos nuevos ciudadanos de la ciudad con el título de “Rafaelinos Distinguidos”. Se trata de Mary Clara “Toti” Tieri de Borda Bossana y el Dr. Omar Corrado.

La primera tiene como principales merecimientos sus aportes y contribución a la cultura rafaelina. Se interesó por la danza moderna y jazz, que aprendió en el Colón. Su interés se trasladó a muchísimas jóvenes de Rafaela, dado que sus clases eran gratis. Trabajó en las escuelas Nacional, Normal y Comercio (donde creó, además, Rafaela Modern Jazz), como profesora de Educación Física. Se dedicó al básquet y a la natación.

Por su parte, Omar Corrado es doctor, pero en musicología. Su título lo recibió en la Universidad de París, habiéndose recibido en la UNL en 1975. Fue becario del gobierno de Brasil, del Instituto Británico de París, del Instituto Goethe, del Servicio Alemán de Intercambio Académico y del Centro de Difusión e Investigación Musical de la ciudad de Buenos Aires. En Rafaela participó de numerosas actividades entre 1968 y 2000.

El Concejo Municipal de Rafaela declaró "Rafaelinos distinguidos" a "Toti" Borda Bossana y Omar Corrado Foto: Prensa Concejo Municipal de Rafaela

A la hora de hablar, Omar mostró su emoción en la voz. No faltaron agradecimientos para lograr todos sus éxitos: a la Escuela Normal, las biblioteca de la Escuela Sarmiento, la Agustín Álvarez, “El Saber” de Vicente Dómina y los debates del Cine Club, las galerías Arhus, los cursos de historia del arte y las clases que daba Maritelma Valsagna, sus profesores: Rofolfo Vegetti, Sebastián Rainone y la figura fundamental que significó en su vida Remo Pignoni”.

Borda Bossana, también con un discurso emotivo, recordó ser hija de inmigrantes. “Me crié dentro de un conservatorio de violines. Como no me gustaba mucho estudiar partitura, agarré otro camino porque comprendí que hay otras personas mejores”, en un claro guiño a Corrado. Contó de su viaje a Buenos Aires, de la beca ganada y de cómo en el instituto les propusieron que volvieran a sus provincias, a expandir el conocimiento. “No viviría en otro lugar que no sea esta hermosa ciudad”, sentenció.

“Toti” fue presentada por los concejales del PJ, mientras que Omar, por los de Juntos por el Cambio.