Sólo una oferta para el Jardín de Infantes de Bella Italia y por un 86% más

El gobernador Omar Perotti presidió este lunes la apertura de sobres para construir un Jardín de Infantes en Bella Italia, en el marco del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”.

Dicho jardín contará con Hall, tres Salas con Núcleo Sanitario, SUM, Gobierno y Gestión (Dirección, Vicedirección, Administración, Baño y Office), Cocina y Núcleo Sanitario, sobre una superficie de 480.85 M2. El presupuesto oficial asciende a $ 144.311.269,81, con base a noviembre de 2022, y un plazo de obra de 300 días.

Hubo una sola oferta: la presentó la Constructora Comercial Arq. Juan Manuel Campana y propuso hacerlo por $269.387.828,53. Es decir, un 86,67% por arriba del presupuesto oficial. ¿Pondrá en riesgo la obra?

En el acto desarrollado en el SUM de la comuna local, Perotti aseguró que “cuando nosotros tomamos una decisión es porque la plata está, y esta plata forma parte del programa y tiene un único destino, que es el jardín para Bella Italia”.

En ese marco, Perotti aseguró que “desde nuestro primer día de gestión, la iniciativa fue que todos nuestros chicos y chicas, desde los 4 años, estén incorporados al sistema educativo. Muchos nos plantearon dónde los vamos a poner, porque no hay lugar ni infraestructura. Y era verdad, pero no podíamos tener un año más a una camada de chicos y chicas sin que empiecen a mejorar su formación. Por eso, está bien si tenemos la mejor infraestructura, pero si no es así, es importante el afecto y la enseñanza, porque ya estamos ganando”, afirmó.

“Hoy ya hay 300 municipios y comunas que cumplimentaron el acompañamiento con el personal del Ministerio (de Educación), para hablar con padres y en la búsqueda casa por casa de los chicos y chicas, para que a esa cifra la tengamos en el menor número posible. Y el deseo es llegar a cero en el inicio de clases”, porque “no hay orgullo mayor para una comunidad que poder decir: ‘todos mis chicos y mis chicas están en la escuela’. En el nivel que corresponda. Eso marca una comunidad diferente”, señaló el gobernador.

Luego, recordó que casi un año y medio demoró la Ley de Conectividad: “No solamente demoró el tendido de fibra en toda la provincia, el inicio de estas licitaciones, si se va a tener una escuela o no, son las cosas en las que hay que muy cuidadosos y acompañar en los tiempos, esos tiempos no son gratuitos, es el tiempo de ejecución que pagaron los chicos, lo pagaron los chicos que no pueden tener ese ese edificio listo, esa conectividad disponible”.

Por último, agradeció el presidente comunal de Bella Italia “por la importante decisión de donar el terreno, de prever con antelación que la comunidad iba a seguir creciendo y que siga creciendo ordenada y con educación es lo mejor”.

Cumplir los compromisos

La ministra de Educación, Adriana Cantero, agregó: “Para nosotros no hay pequeñas o grandes comunidades. Venimos a esta gestión a gobernar con justicia educativa, por lo tanto, nuestra mirada recorre cada uno de los lugares de nuestro territorio provincial y va desde donde están las necesidades porque, así como Eva Perón decía que detrás de cada necesidad hay un derecho, estamos mirando dónde han quedado esos derechos postergados”.

“En la planificación estratégica que el Ministerio viene desarrollando hace tres años, venimos dando progresivamente respuestas a esas esperas. Hoy el nivel Inicial, inaugurar una obra del nivel Inicial nos pone en situación de pensar cómo los espacios hablan, nos cuentas cuán importante es la tarea que allí sucede”, remarcó la ministra Cantero.

Mientras tanto, el senador departamental, Alcides Calvo, dijo que “sabemos lo que significaron esos tiempos postergados, esas frustraciones de esta posible construcción de edificios escolares, y hoy comienza hacerse realidad gracias al esfuerzo de la comunidad de Bella Italia, pero también gracias al esfuerzo y la decisión política del gobierno provincial de mantener y aportar en infraestructura”, aseguró Calvo, quien reconoció que “se están cumpliendo compromisos que tenían muchísimas postergaciones”.

Primer edificio

Por su parte, el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, dijo que “no estamos acostumbrados a este tipo de licitaciones, tenemos una localidad con 140 años y es la primera vez que el gobierno de la provincia va a licitar un edificio con la creación directamente del Ministerio, contamos con cuatro escuelas, las cuales siempre fueron construidas por la comunidad y después con intervenciones del gobierno provincial”.

Recordó que iniciaron la gestión por 2015/16 con los 3.000 jardines que iban a llegar con el gobierno nacional de los cuales uno era para Bella Italia: en 2016 y 2017 la comuna cedió los terrenos con cargo, que vencían en 2022 para el jardín y nunca llegó. Cambio de gobierno y llamadas mediante, a todos funcionarios, viajes a Santa Fe, y la respuesta fue que en esta fecha se iba a estar licitando el jardín”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Soledad Morcillo, expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales porque “tener una nueva oferta educativa es un enorme placer. Hace mucho que venimos hablando al respecto porque la comunidad crece y tenemos muchos chicos. Y de esta manera nos ayudan a seguir creciendo, apostando por la educación de calidad, para igualar las oportunidades para todos los alumnos”.

Nuevo edificio

El nuevo jardín se emplazará en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, en el mismo predio donde se encuentra la Escuela Primaria Nº 1382 “Armando Williner”.

Actualmente, la escuela Williner funciona por la tarde, compartiendo edificio con la EESO Nº 525, que funciona en el turno mañana. El nivel inicial tiene dos secciones (4 y 5 años). Los más pequeños comparten instalaciones con los alumnos de primaria. Esto resulta inadecuado para el óptimo desarrollo de las actividades propias de los alumnos del jardín.

Además, en cuanto a la oferta educativa de nivel inicial de la zona, cabe destacar que no hay jardines de infantes oficiales, solamente salas de este nivel que dependen administrativamente de las escuelas primarias. La matrícula del nivel inicial de la Primaria Nº 1382 no posee oferta de sala de 3 años. Atendiendo a la necesidad de universalizar los servicios de 3 años, y generar una oferta educativa acorde al aumento de la matrícula que se evidencia en los últimos años, se proyecta la construcción de un Jardín de Infantes con 3 aulas, ofreciendo 2 salas de 3 años, 2 salas de 4 años y 2 salas de 5 años.