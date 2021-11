En la noche de este martes, un importante número de personas se congregó en el centro de San Cristóbal, capital del departamento homónimo (14.000 habitantes), pidiendo Justicia por el crimen de Raquel Rosana Vázquez, de 16 años, el lunes por la noche. El sindicado como su asesino, otro adolescente, de solo 14, ya quedó en libertad según lo determinado por las autoridades rafaelinas.

Las primeras versiones indican que, intentando defender a una amiga en una gresca que se dio en la noche del lunes, en el mismo lugar en donde se realizó la movilización, recibió un golpe en el rostro. Tras caer, comenzó a convulsionar. Y no pudieron salvarla. El certificado de defunción sostiene que hubo una “muerte dudosa” y se recomendó una autopsia. Recién a las 11 de este miércoles estarán los resultados.

Todo comenzó cerca de las 20, en la Plazoleta Almirante Brown. Patricia Vallejos, de AMSAFE, dijo: “Es muy difícil ponerlo en palabras, estamos todos y todas acompañándolos en este dolor que seguramente no se va a poder aliviar pero para que no se sientan solos. Lo que nosotros queremos como sociedad es visibilizar esto que pasó que no vuelva a pasar, lo que pedimos es justicia y esclarecimiento. Que los tiempos de la justicia sean los que nosotros necesitamos, que sean rápidos y eficaces”.

Masiva movilización en San Cristobal por el crimen de una adolescente

Entre los presentes estaban sus compañeros y compañeras de la escuela secundaria Tambor de Tacuarí, donde concurría Rosana. “Vamos en la misma escuela pero no en el mismo curso, no teníamos relación pero la cruzaba siempre. Somos todas mujeres y siempre nos matan a nosotras o nos hacen algo a nosotras y no es lindo para nosotras porque tenemos una banda de familiares, la re sufrimos y son muchas cosas feas. Estamos pidiendo justicia”,contó una compañera presente

Luego de la marcha, al regreso al punto de origen, todos se pusieron en un círculo, para contener a los familiares, que colocaban velas en el piso, junto a carteles, todos pidiendo por lo mismo: Justicia.

Un tío de Rosana contó: “recibió un golpe que le ha resultado mortal. Lo que más nos duele es que era una chica llena de vida, simpática, le había enseñado guitarra. Nos duele la injusticia: que justo a ella le toque”. También agregó que el adolescente sindicado como el autor tendría antecedentes violentos.