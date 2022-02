Este viernes, 190 alumnos rafaelinos recibieron su certificado que acredita que terminaron la primera etapa del programa Argentina Programa. Del acto participaron, entre otros funcionarios, el intendente Luis Castellano y el gobernador Omar Perotti.

Ahora, en la segunda etapa, denominada “Yo Programo”, accederán a un aporte no reembolsable de hasta $100.000 para financiar una computadora, gastos de conectividad o transporte. De ese monto total, $90.000 para adquirir una computadora disponible en la Tienda del Banco Nación, dentro de la línea especial para la Tarjeta Argentina Programa. Y, por otra parte, los $10.000 restantes, se entregarán en tres aportes bimestrales consecutivos de $3.333 para pagar los servicios de conectividad y/o transporte público en el sistema SUBE.

En el encuentro, el secretario de Producción, Empleo e Innovació, Diego Peiretti, expuso datos que demuestran el excelente funcionamiento del plan municipal “Elegí Digital”. Allí, se pudo observar que Rafaela hoy cuenta con más de 190 egresados y egresadas que recibieron la correspondiente certificación por haber culminado la primera etapa.

“El gran desafío de transformación del futuro”

En el egreso de las y los jóvenes, el intendente Luis Castellano expresó: “Quiero agradecer a las autoridades de cada una de las instituciones que están presentes, además de mi equipo y a las y los jóvenes que también decidieron sumarse y apostar por esto. Ahí está, me parece, el hecho de fe y esperanza más importante que tenemos”.

Castellano reflexionó sobre algunos números e indicó que “Rafaela tiene, en promedio, 120 mil habitantes. El 45 por ciento de la población de nuestra ciudad tiene menos de 30 años. Estamos hablando de una ciudad joven, potente, con una proyección de futuro extraordinaria. Nosotros medimos el desempleo en el 2019, que dio 9.0 por ciento; en el 2020, por la pandemia, no lo pudimos medir y lo hicimos en el 2021 y dio 8.2 por ciento. Un punto menos. Esa es una primera buena noticia. Un punto menos de desocupación. Pero esa buena noticia contiene en sí una parte que nosotros tenemos que mirar con mucha atención: el 60 por ciento de 8.2 por ciento de personas desocupadas son menores de 30 años que no terminaron la escuela secundaria. Además, casi la mitad son mujeres. Cuando decimos números y porcentajes estamos hablando, más o menos, de 4 mil personas y ese es el desafío”.

El intendente explicó que “por el lado de la demanda, estamos empezando a notar una crisis de crecimiento. ¿Qué es lo que necesitan las empresas, hoy?: la posibilidad de tener insumos, financiamiento, suelo para instalarse, pero también mano de obra capacitada. Esta es una de las claves del crecimiento. Si hay una industria que necesita mano de obra capacitada, es la industria digital, del software. Eso también lo medimos en el 2018 y decidimos avanzar con el programa Elegí Digital. Y aquí radica la otra cuestión importante que es que a quienes nos toca desenvolver funciones en el Estado podamos diseñar políticas públicas en base a la evidencia. No a ‘ojímetro’, o sea, en base a lo que nos dan los relevamientos de cuáles son las necesidades reales que tiene una comunidad. El resultado de eso son los 600 jóvenes que hoy están entre el primer nivel, en el segundo nivel y los que empezaron a cursar”.

“Entonces, los desafíos son varios: primero, a través de nuestros programas de educación, que estamos coordinando con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que se pueda terminar la escuela secundaria. Es clave. Segundo, que ese 3 por ciento de chicos que terminaron la escuela secundaria y en el 2019 decidían empezar una carrera vinculada a lo digital, y ahora, pasó al 8 por ciento, tal vez, pase al 20 o al 30 por ciento. Tercero, trabajar con las empresas para ver cuál de esas especialidades que necesitan puedan tenerla a través de cada uno de los jóvenes que nosotros podemos ayudar a acercarles. Yo creo que este es el gran desafío de transformación del futuro. Creo que lo es en nuestra ciudad, lo es en nuestra provincia, porque Santa Fe, como lo dice el Gobernador, es la Provincia que está marcando los mayores niveles de crecimiento industrial de nuestro país y empezamos con lo que les decía que es la crisis de crecimiento. Considero que los gobiernos locales podemos hacer mucho en eso. Tenemos que tomar todo lo que nos viene de apoyo desde el Gobierno Nacional y Provincial y lo estamos haciendo. Pero, claramente, hay que tener un equipo fortalecido con jóvenes comprometidos, con ganas de sumarse porque, además, el futuro está ahí, en estos jóvenes. Necesitamos el soporte para que eso suceda. Elegí Digital, que engloba todos estos programas, es ese proceso de transformación al futuro de nuestra ciudad”; cerró el intendente, Luis Castellano.

El futuro es hoy

Seguidamente, el gobernador de la Provincia, Omar Perotti, destacó: “Aquí estuvieron participando distintas instituciones en este programa que Diego Peiretti individualizó claramente, desde el Centro Comercial, la UNRaf, la Universidad Tecnológica, cada una de las cámaras vinculadas y los sectores vinculados para generar lo que muchas veces usamos una palabra la cual nos familiarizamos hace muchos años, que es entramado. Esto es un entramado, cuando todos están presentes y cada uno aporta algo detrás de un objetivo común”.

“Luis Castellano lo definía recién. Y creo que estamos en un momento clave donde hay que sacudir muchas cosas. La pandemia, con todo lo malo, también nos da una oportunidad. Sacudió y puso en evidencia cosas que pensábamos que iban a pasar, pero que todavía faltaba mucho. Y puso en ciertos sectores, necesidades mucho más marcadas. Es allí donde uno quiere rescatar la decisión del programa nacional, porque nosotros, si tendríamos un sistema educativo que ya hubiese incorporado hace muchos años en su currícula todo esto, no estaríamos haciendo esto. Hay una falencia del sistema educativo que cuando se da una aceleración tan fuerte como la que la pandemia produce, nos pone en evidencia”; expresó el Gobernador.

“Hay demasiado talento no mirado que tenemos que aprovechar”

Omar Perotti manifestó que “es un desafío que tomamos en la Provincia para hacerlo. Y hay un ejemplo directo que uno ve: cuántos jóvenes participando de las actividades y competencias del programa Pulsar e-Sports. No pasó por la escuela eso. Nadie aprendió eso en la escuela. Nadie le enseñó a ninguno de los que juega, eso en la escuela. Y eso mueve muchísimo, y va a mover muchísimo más. La escuela tiene que incorporar en su currícula rápidamente y adaptar como se está haciendo; pero tiene procesos, y tiene sus años. La inteligencia está en cómo reaccionamos para darnos cuenta que hay demasiado talento no mirado que tenemos que aprovechar, que tenemos que captar. Y creo que este programa tiene esa virtud, el salir a rescatar y saber que si terminaste el secundario está muy bien; pero que si no lo terminaste y estabas ahí, también podés aprender esto”.

Hacia el final, Nereo, egresado de Sé Programar, dijo: “El proceso fue un poco difícil. No lo esperaba. El primer módulo bastante adaptado a lo que ya venía haciendo. Yo egresé de la Escuela Técnica en Informática. Entonces en el primer módulo me fue bien, pero los otros se me fueron complicando. Pero lo sacamos adelante con un poquito de esfuerzo. Mis expectativas son terminar el curso. Voy a seguir estudiando Ingeniería en Informática, así que me va a servir mucho. Me va a dar una base para la programación, para seguir con el trabajo en el futuro”.

¿Qué es Argentina Programa?

Es una capacitación en programación gratuita y virtual organizada en dos etapas. La primera, “Sé Programar”, donde se aprenden los fundamentos básicos para aprender a programar. La segunda, denominada “Yo Programo”, en la que se profundizan los conocimientos y capacitacitaciones para convertirse en un programador web full stack junior.

Las dos etapas cuentan con una certificación conjunta del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Argentina de la Industria de Software (CESSI). La segunda etapa tiene además la certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).