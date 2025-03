Rafaela recordó lo ocurrido durante la última dictadura

Este lunes 24 de marzo se llevaron a cabo una serie de actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 49 años del Golpe de Estado y en el marco de la Ley Nacional N°25.633/2002.

En un primer momento, a las 9:30, en la Plaza de la Memoria (Rubén Darío y ciclovía de barrio Villa Podio), tuvo lugar el descubrimiento de una columna en honor a Margarita del Carmen Breglia, desaparecida durante el proceso militar. Estuvieron presentes el intendente Leonardo Viotti, junto a autoridades locales y representantes del Espacio de la Memoria de Rafaela.

Luego, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se llevó a cabo el acto oficial con la presencia del intendente Leonardo Viotti, autoridades, representantes de instituciones, equipos directivos, docentes y estudiantes.

En esta ceremonia, se leyeron las siguientes palabras: “Frente a las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico militar que padeció nuestro país, el Estado argentino asumió el deber de garantizar el derecho individual y colectivo al ejercicio de la memoria histórica. Las nuevas generaciones, que no fueron testigos o protagonistas de dicha época, tienen el derecho de conocer y comprender lo ocurrido, como un acto de justicia y reparación, y con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad que no repita los mismos errores”.

Después de la entonación de las estrofas del Himno Nacional, Graciela Rabellino, en representación del Espacio de la Memoria de Rafaela, llevó a cabo la lectura del documento elaborado por las organizaciones de derechos humanos de todo el país, para invitar a realizar un ejercicio de memoria con la mirada en el presente.

A continuación, se presentó un audiovisual “La cuarta”, dirigido por Mauricio Minotti y producido en forma integral por Señal Santa Fe, en coproducción con el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Santa Fe. La presentación estuvo a cargo de los ex detenidos de la Comisaria 4ta: Jose Pepe Villareal, Graciela Rabellino y Ricardo Diaz.

Cabe aclarar que en la Provincia de Santa Fe, la Comisaría Cuarta fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes durante la última dictadura cívico militar. Por su ubicación estratégica, muy cercana al acceso oeste de la ciudad, su funcionamiento fue clave en el circuito represivo.

Las personas eran trasladadas ahí, luego de operativos ilegales realizados en toda la ciudad, en zonas aledañas o en el norte de la provincia. Muchas de las personas que estuvieron en la Cuarta fueron torturadas física, psicológica y sexualmente. En marzo de 2019 la comisaría fue desalojada y en un acto oficial se formalizó su nuevo destino como Espacio de Memoria. Actualmente, funciona ahí el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe.

Testimonio de Graciela Rabellino

Al tomar la palabra, Graciela Rabellino compartió: “Fui detenida el 29 de mayo del ‘67, me fueron a buscar en el lugar de trabajo. Estuve una noche acá en Rafaela y después me trasladaron a La Cuarta con mi compañero que ahora es mi marido. Llegamos un 30 de mayo a La Cuarta, encapuchados, esposados atrás nos pusieron en un calabozo. Allí permanecí durante 10 días mientras me tomaban interrogación, siempre encapuchada, agua no nos daban, solamente un plato de sopa con una papa al mediodía que ni la comía porque era tal el terror que tenía que directamente pasaban los días sin comer”.

“Recuerdo que vivía sentada, no dormía porque no sabía en qué momento se iba a abrir esa puerta que hacía un ruido espantoso y que me iban a sacar para llevar a la tortura. Estuve diez días y cuando pasaron los interrogatorios, me llevaron a la Guardia de Infantería hasta que llegue la libertad. Después tuve oportunidad de volver en otro momento cuando pude reconocer a La Cuarta porque ahí ya volví a cara descubierta. En un momento nos llevaron a hacer el reconocimiento”, agregó.

Para finalizar, remarcó: “Ahora estoy contenta porque es un sitio de memoria donde todos tenemos que visitar no por el error que se vivió ahí sino para tomar conciencia sobre todo los jóvenes, para que sepan la historia y que esto no vuelva a ocurrir”.