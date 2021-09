El pasado 23 de Septiembre ADAPA (Acciòn de Defensa Animal y Protecciòn Ambiental) entregó por Mesa de Entrada del Concejo Municipal y en Intendencia, dos reclamos reclamando que saquen las redes del techo de la terminal de ómnibus y una especie de “espantapájaros” instalado en el centro de la ciudad, en la vereda de un banco.

“Existen redes que están instaladas en la Terminal de Rafaela, para que los pájaros que circulen queden atrapados, causándoles desesperación y muerte. Instrumento ubicado en altura y con total mala intención, a los fines que los mismos pájaros muchas veces, palomas, queden atrapadas condenándolas a una muerte desesperante, silenciosa y lenta. Este episodio recurrente está a la vista de todxs lxs transeúntes y pasajerxs que arriban a la Terminal, dejando a la luz un espantoso y cruel escenario. Recibimos quejas y reclamos permanentes de pasajerxs, desde enero de 2020 junto a videos y fotos que atestiguan este hecho” afirman.

“Por otro lado, conocemos la existencia de otro artilugio dispuesto con fines parecidos, es el aparato denominado Spantax en pleno centro de nuestra ciudad, precisamente en calle Guemes intersección Avenida Santa Fe. La finalidad es ahuyentar, molestar y asesinar pájaros. Imaginamos que el Banco Santander Río debió solicitar permiso, ya que utilizar la vereda implica uso del espacio público. Solicitamos copia del permiso de uso del espacio público o del convenio establecido entre municipio y el Banco Santander Río como también con la Terminal de Rafaela” agregan.

“Esta actitud resulta no sólo un avasallamiento a los derechos ciudadanos, sino también a hacia nuestra fauna urbana. Consideramos que el Estado no debe motivar a la agresión hacia los demás animales, sea ahuyentándolos, molestándolos – en su entorno natural- o asesinándolos. Creemos en cambio que debe dar el ejemplo, informar a la ciudadanía, educando a través del respeto y la empatía”, indican y concluyen diciendo “En ambos casos, éstas políticas públicas no son éticas. Solicitamos por las razones expuestas que se retiren las “redes” de la Terminal de Rafaela y el aparato Spantax cuanto antes, dando de baja al convenio realizado”.