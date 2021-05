En la mañana de este jueves, el Concejo Municipal decidió prorrogar por 60 días la emergencia en seguridad. Esto fue luego de un encuentro que mantuvieron los ediles con el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

La norma vencía este viernes 7 de mayo. El oficialismo había propuesto la renovación sobre tablas y por un año. La oposición, había decidido que rechazaría el plazo y que se prorrogaría luego de mantener un encuentro con el funcionario del Ejecutivo. Todo hacía suponer que estos sería trasladado hasta la semana que viene y que la normativa se caería, siendo necesaria una nueva.

Lo cierto es que esta mañana recibieron a Postovit quien los convenció de la necesidad de la prórroga administrativa.

“Nosotros estamos aprobando las transferencias de partidas de una secretaría a otra, si es que es necesaria comprar algunas cosas de forma urgente. Bajo estos parámetros, se logró el consenso de la oposición. Yo quiero dejar bien aclarado que la emergencia -más allá de creer que el gobierno provincial está trabajando con poca claridad en el tema, hay mucha improvisación- que si lo que se debe es ser ágil administrativo, cosa que aquí se lo es. Hay que buscar un cambio administrativo, que no sea un cambio de palabras. Hay que ver cómo se puede hacer para que no estemos de emergencia en emergencia, que siga habiendo control por parte de los concejales, en temas como estos, en donde no se puede presupuestar de un año para el otro”, dijo Lisandro Mársico, en declaraciones a FM Galena.