En la mañana de este viernes, en el Salón Celeste, se llevó a cabo la conferencia de prensa donde el presidente de la institución, Silvio Fontanini, presentó al nuevo Director Técnico del plantel profesional de fútbol, Rubén Darío Forestello, además de firmar la renovación del vínculo con el goleador Claudio Bieler, contrato que finalmente se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2023.

Ante los medios de prensa, dirigentes e invitados, Fontanini les dio la bienvenida a los dos símbolos cremosos: “Hoy arranca una nueva ilusión para el pueblo Celeste, y que mejor que iniciar este camino con dos emblemas de Atlético de Rafaela. Por un lado el ‘Taca’, que nuevamente nos acompañará poniendo su confianza en Atlético. Ya hace más de un año se juntó con Ricardo Castro y le dijo que nos quería dar una mano. Siguió dándonos una mano en el último torneo y ahora otro año más que sigue con nosotros. Y después, la vuelta de un hijo a su casa, la vuelta de ‘Yagui’ a nuestra casa después de nueve años. Cuando lo llamé lo primero que me dijo es que hacía todo ese tiempo que estaba esperando esta llamada. Estamos ante un desafío buenísimo y vamos por esa ilusión de todo el pueblo atletiquense de pelear por cosas importantes. Vamos por la ilusión de volver a Primera, que es el desafío que tenemos, no podemos prometer nada, pero vamos por un 2022 que sea muchísimo que lo que pasó y ojalá se corone con un éxito gigante”.

Posteriormente, Claudio Bieler se refirió a su continuidad en la institución: “Antes que nada quiero agradecer a Silvio, a Diego (Kurganoff), a Cabo (Castro) y a todos los dirigentes que están siempre apoyando por darme la oportunidad de estar un año más en Atlético. Venimos de un semestre durísimo, pero confío en que podemos lograr el objetivo y confío en los dirigentes para traer los refuerzos necesarios junto a un gran entrenador que conoce muy bien la categoría. Pienso que vamos a estar peleando lo que todos queremos, el ascenso, y ojalá el año que viene pueda brindarme al máximo para lograr el objetivo.

Por último, el “Yagui” dejó sus primeras sensaciones en su regreso a la institución: “Quiero agradecer a la Comisión Directiva, a la gente del club y a todas las personas que en algún momento hemos estado relacionados desde algún lugar por este regreso, que si me lo permiten los hinchas de Atlético, es mi casa. Aquí fui muy feliz cuando me tocó ascender, y recontra feliz cuando nos salvamos del descenso en Mendoza. Estoy muy agradecido por esta posibilidad porque además me genera paz familiar, estar cerca de mi señora y mis hijos. Estamos enfocados en hacer una campaña importante, en poder armar un equipo que funcione y sea competitivo, y ojalá los resultados nos acompañen para enfocarnos en un gran proyecto. Con 50 años, Atlético me genera la tranquilidad que necesito y ojalá pueda brinda lo máximo de mis posibilidades para ir detrás del objetivo. Estoy muy feliz, anoche no pude dormir...yo siento pasión por lo que hago, pero cuando lo hago en un lugar que me dio una contención enorme durante todos estos años de mi vida, con 14 viviendo en la ciudad, me volvió a generar eso. Esperé mucho tiempo por este llamado, y ahora que lo tuve estoy muy contento, listo para volver a empezar en mi casa desde cero”.

Detalles

El vínculo de Rubén Darío Forestello será hasta el 31 de diciembre del 2022, recordando que su cuerpo técnico estará compuesto por: Ezequiel Ariel Giaccaglia (ayudante de campo), Alejandro Ardengui (Preparador Físico) y Alejandro José Protti (entrenador de arqueros). Junto a ellos trabajarán Matías Barello como preparador físico alterno y Gabriel Dottori como entrenador de arqueros alterno.

La pretemporada se pondrá en marcha el martes 4 de enero del 2022 a las 8.30 horas en el predio del autódromo, recordando que el 26 y 28 de enero nuestra institución formará parte del Torneo Internacional de Verano organizado por la empresa Tenfield en Montevideo, Uruguay, donde se enfrentará en semifinales con Newell’s Old Boys de Rosario. La otra llave la animarán Defensor Sporting y Danubio FC, ambos de Uruguay. Los partidos se disputarán en el “Estadio Charrua”.

En cuanto a Claudio Bieler, la renovación de su contrato es hasta el 31 de diciembre del 2023, recordando que el Taca volvió a la institución en septiembre del 2020.