Pablo Farías cree que en 2023 habrá más actividad en Diputados porque hay varios candidatos

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, indicó que en este 2023 habrá más actividad que en otros años en donde hay elecciones porque, a diferencia de otras oportunidades, hay varios candidatos. Y su actividad legislativa servirá para hacer campaña. Esto lo dijo en su visita a Rafaela, realizada este martes por la tarde,

Farías comentó que “junto con el diputado Pinotti siempre estamos atentos a los temas que se presentan en la ciudad de Rafaela. Pero tomar contacto directo con la realidad, es importante”, dijo. Consultado por dónde va a pasar la campaña, comentó que la seguridad tendrá un tema central. “Ha recrudecido y se ha agravado en Santa Fe. Pero hay otros temas, como los económicos. La Provincia aporta mucho al erario nacional y el agro ha quedado muy golpeado a partir de la sequía. Nosotros exigimos permanentemente al gobierno provincial que brinde ayuda, pero no están a la altura de la circunstancias”, dijo. También hizo referencia a la situación del dengue: “Quizás no se han tomado las medidas necesarias y suficientes”, completo.

Respecto a qué es lo que puede aportar el Socialismo al Frente de Frentes, indicó que “tenemos mucha experiencia de gestión, con aciertos y con errores, los cuales reconocemos. Pero eso nos permite tener propuestas muy concretas”.

“En este Frente, tendremos candidatos propios en todas las categorías, en cada localidad de la Provincia”, anticipó. “Nuestros candidatos son muy competitivos. En Rafaela y en el Departamento Castellanos va a haber. Nosotros estamos preparados para responder a las exigencias. Veremos como se conforman las listas de concejales. En Rafaela tendremos protagonismo”, dijo.

Adelantó que en las próximas semanas se conocerá un documento, redactado entre los diferentes partidos políticos, que marcará el rumbo, los puntos en común, los principales problemas que se buscarán resolver en el caso de ser gobierno.

Luego de la última visita de Maximiliano Pullaro a Rafaela, el intendente Luis Castellano habló de “turismo proselitista” y que no aportaban ideas. Consultado respecto de estos dichos, Farías respondió: “más allá de las declaraciones desafortunadas, si no respondemos a los llamados al interior de la Provincia, parece que no nos preocupa. Pero cuando vamos, hacemos turismo político... me parece que siempre es contradictorio. No es la primera vez que vengo a Rafaela. Siempre que nos invitan a los debates, vamos. Estamos totalmente abiertos a que el Intendente nos convoque”.

En todos los años en donde hay elecciones, hay pocas sesiones, tanto en Diputados como en Senadores. Consultado al respecto, Farías cree que este año 2023 será distinto: “es bastante normal que eso suceda. Pero en este caso, como tenemos varios diputados y diputadas que son candidatos -Clara García, Maximiliano Pullaro- eso hará que gran parte de la campaña se traslade al trabajo legislativo. Creo que habrá más actividad que en un tiempo normal”.