El programa Ojos en Alerta avanza con sus capacitaciones en distintos espacios y modalidades. En esta caso, el equipo de capacitación tomó contacto presencial con los vecinos del barrio Belgrano.

En uno de los canteros de avenida Providenti, frente a la sede vecinal, se desarrolló la capacitación que persigue como finalidad sumar socios estratégicos, compromiso ciudadano, a los trabajos de prevención que viene impulsando el Municipio local con una fuerte inversión en recursos tecnológicos y humanos, sumado al acompañamiento de la Provincia.

Gabriel Fernández, director de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) estuvo presente durante la capacitación y, finalizada la misma, expresó su conformidad con respecto a la respuesta por parte de quienes habitan el barrio Belgrano.

Asimismo, recalcó: “Es importante que todos participen de las capacitaciones para que sepan no sólo cómo se usa esta herramienta que es Ojos en Alerta, sino también cuáles son los recursos con los que contamos dentro del sistema de prevención en seguridad porque es de todos. Son recursos adquiridos con lo que tributa cada vecino”.

Vale recordar que las capacitaciones se llevan a cabo de manera virtual y presencial.

Testimonios

Quienes estuvieron en la capacitación dejaron sus impresiones sobre el programa y toda la inversión en recursos humanos y tecnológicos que el Estado Municipal viene realizando en materia de prevención.

Germán: “Es bueno tener cada vez más herramientas para nuestra seguridad. Por lo que vemos, la respuesta es rápida. Creo que todos los vecinos de la ciudad deberían sumarse”.

Olga: “Me gustó la capacitación. No conocía todo lo que se está haciendo en seguridad y es bueno que se hagan este tipo de reuniones para informarnos. Depende de nosotros transmitir esto de boca en boca para que todos participen”.

Claudia: “La capacitación me pareció muy buena. Soy docente y no soy de Rafaela. Vivo circunstancialmente en esta ciudad. Este servicio que se le brinda a la comunidad me parece fantástico porque es rápido, directo y hace que el ciudadano se sienta seguro mientras circula por la ciudad. Estoy sorprendida por todo lo que se hace en Rafaela”.

Cómo sumarse a las capacitaciones

El programa Ojos en Alerta convoca a personas, entidades e instituciones a registrarse para recibir la capacitación y sumar su compromiso, colaborando, mediante el correcto uso de la herramienta tecnológica que utiliza como soporte el WhatsApp, a los trabajos de prevención que, de manera diaria, realizan las fuerzas que conforman el Comando Unificado.

Desde la Secretaría de Prevención en Seguridad se recuerda que los canales habilitados son la página web https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/326 o el correo electrónico prevencionenseguridad@rafaela.gob.ar