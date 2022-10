Maximiliano Pullaro en Rafaela: “el gobierno de Perotti no tiene un plan ni equipo en seguridad”

El diputado provincial y exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, visitó este miércoles Rafaela. En ese marco, nuevamente apuntó contra el gobierno de Omar Perotti en lo que ha sido su blanco preferido: la seguridad.

“Yo me observo sentado en el sillón del Brigadier, porque me encuentro trabajando para eso, con mucho esfuerzo”, dijo, en su rol de precandidato a gobernador.

En alusión a la presencia de las autoridades de esa cartera para dar detalle de cómo se erogaron los fondos que entregó la Nación en el marco de la declaración de “Emergencia” disparó fuerte: “creo que el gobierno de Omar Perotti tiene la dificultad de poder explicar con claridad. Por eso los nervios de Morel y el silencio del Ministro de Seguridad actual para explicar lo inexplicable. Sobre 3.384 millones que tenían para gastar en un año, solamente se gastaron 54 millones es decir, el 1.6% del presupuesto en materia de seguridad, que es la principal preocupación de los santafesinos”, inició

“Eso hace que se vea lo que se ve: patrulleros tirados fuera de las comisarías, que los móviles no tengan gomas o vidrios, que los edificios policiales se caigan a pedazo, que la policía no tengan uniformes porque no hay una ejecución presupuestaria. Esa era la molestia de la Secretaria, porque no podía justificar el por qué no habían gastado el dinero que le había aprobado la Legislatura”, agregó.

¿Hay un límite para gastar ese dinero?, consultó un colega. “El límite es el tiempo presupuestario. El año que viene comienza otro presupuesto. Ahí se baraja y se dan de nuevo las cartas. Pero no es que se añade al nuevo presupuesto lo que no se gastó. No tiene ningún sentido no ejecutar un presupuesto. Uno tiene que gastar los fondos que hay para llevar adelante las políticas públicas”, dijo

“Si no existirían dificultades en materia de seguridad, si los policías tendrían armas, chalecos antibalas, si tendrían los patrulleros y edificios en condiciones, tal vez el gasto de capital en esta materia, no tendría sentido. Pero como esto no es así, quedó plasmada la semana pasada la falta de efectividad para ejecutar un presupuesto”, remató.

¿Por qué no se hizo? “El problema está en que Omar Perotti cuando asumió, no tenía equipos. Y cuando vos querés ejecutar un presupuesto, tenés que tener un plan, un programa. Tenés que saber hacia donde ir, tenés que tener en claro qué vas a hacer para poder gastar y planificar que esas licitaciones y compras directas, puedan hacerse. Pero si no tenés plan ni equipo, es muy difícil gastar. Indudablemente, no tiene ni un plan ni un programa. Y se está dando permanentemente volantazos”, replicó

“En Rosario, en las últimas 48 horas hubo 8 homicidios. Tenemos el 105% de homicidios más en Santa Fe que en el último año en que fui Ministro. Tenemos tres veces más robos y más de cuatro veces más de hurtos. Estos son datos objetivos. Los que salen a contestarme, no lo pueden rebatir”, indicó.

“Hay menos policías en la Unidad Regional V de Policía que antes. Y con mayor nivel de delitos y con otro nivel. Esto es porque no se sabe dónde tiene que ir una política pública en materia de seguridad”, sentenció.

“Cuando planteas una profunda reforma policial, como planteó Saín -con algunas cosas correctas, en las que podíamos coincidir- y volvés a pegar un volantazo y das un la conducción civil de la policía a la fuerza de seguridad, es un dato negativo. Porque claramente no tenías claro adonde ir. Estamos viviendo las consecuencias de los peores niveles de inseguridad que podríamos haber vivido”, dijo.

Visita a Rafaela Alimentos

“Estuvimos reunidos con Juan (Lagrutta), durante más una hora. Estamos escuchando mucho a los dueños de las empresas, productores de Santa Fe. Esta es una industria emblemática de la ciudad. Es la cuarta generación que la lleva adelante y que crece y que invierte en Santa Fe. La tomamos como ejemplo. Hablamos con el gerente para escuchar al sector, qué entiende que tendríamos que hacer si llegamos al poder el año que viene para acompañar esta rama de la economía que tanto impulsa el trabajo en la región y en toda Santa Fe”, completó.