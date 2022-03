El excandidato a concejal por Ciudad Progresista, Matías Martínez Sella, presentó en la mañana de este jueves una carta titulada “El municipio debe abordar la inseguridad desde la raíz”.

En primer lugar, recuerda la imputación de la banda de “Yiyo” Ramallo. “Este nuevo episodio representa el ascenso de un nuevo escalón en los niveles de violencia en nuestra ciudad, demostrando así que el problema no mengua y que está lejos aún de ser resuelto. Y lo peor aún: que, escarbando un poco, queda demostrado que es un problema profundo, estructural, que se viene cocinando a fuego lento desde hace 20 o 30 años. Y hoy estalla”.

“Y digo hoy, pero no es hoy: esto lo venimos viendo desde hace varios años en la ciudad, en principio con arrebatos en la vía pública, robos a mano armada en comercios, robos en viviendas y demás. Pero estos nuevos sucesos suben un nuevo escalón y ya dan cuenta de un formato de crimen organizado”, agrega.

Si bien destaca la actuación de la Justicia en este caso, marca que “el municipio debe replantear completamente su trabajo de base, porque el rango de edad de los involucrados demuestra que no está habiendo resultados positivos y que es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace años. Y hoy es esta banda, pero si no se actúa desde la raíz mañana serán otras. Sí, desde el municipio dirán que se está trabajando en el tema, pero no sólo importa lo que se haga, también importa -y cada vez más- los resultados que se obtengan. Nuestra comunidad necesita y exige una cosa: resultados. Se debe plantear un rotundo cambio de rumbo, sumado, lamentablemente, al esfuerzo extra que implica el desfavorable contexto económico y social nacional”

También presentó algunas propuestas “Para mejorar la aprehensión del delito: