La Oficina Municipal de Empleo trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral.

Además, articula programas de empleo de los diferentes niveles de gobierno -municipales, nacionales y provinciales- como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe y los Entrenamientos para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este marco, en la Plaza del Pórtico, el personal de la Oficina Municipal de Empleo recibió a los y las jóvenes que comenzaron el Entrenamiento para el Trabajo a fin de dialogar sobre las diferentes experiencias e inquietudes.

Participaron del encuentro el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el subsecretario de Salud, Martín Racca; el referente de Recursos Humanos de Megatone, Nahuel Botta; personal de la Oficina Municipal de Empleo y las y los jóvenes participantes del Entrenamiento para el Trabajo.

“Un plan integral, de educación y de trabajo”

Juan Ignacio Ruggia expresó: “Hicimos la inserción de más de 35 jóvenes al programa de Entrenamiento para el Trabajo. Una política del Ministerio de Trabajo de la Nación, que venimos llevando adelante ya hace mucho tiempo. Estamos muy contentos de cumplir con el objetivo que nos habíamos puesto como equipo en este 2021; que era superar los 244 jóvenes que lograron su inserción en el 2020. El mes pasado -en septiembre-, superamos ese objetivo y creemos que ahora vamos a superar los 300 jóvenes que podrán utilizar sus herramientas dentro de una empresa y generar experiencias”.

Una treintena de jóvenes se sumaron a sus prácticas laborales

“Recordemos que Entrenamiento para el Trabajo es un programa para jóvenes de 18 a 24 años. Un sector que según nuestro Relevamiento Socioeconómico del ICEDeL es el más comprometido a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Cabe destacar que el 8,2% de desocupación que arroja este estudio, da un 60% de jóvenes sin trabajo; pero además la incompatibilidad con la falta de culminación de los e+studios secundarios. Esta política pública nos permite conocer cuáles son sus realidades y con esta relación del empleo y el trabajo que tanto nos preocupa, articular juntos. Es un plan integral, de educación y de trabajo, que estamos llevando adelante y que intenta poner el foco en la reactivación económica, la cual no solamente le sirve a las empresas sino también a las y los jóvenes, a la ciudad y a Santa Fe”; cerró Ruggia.

“Es un programa que nos está dando muy buenos resultados”

Nahuel, referente de Megatone, contó: “La empresa viene trabajando con este programa. Las expectativas son seguir generando empleo y que los chicos vengan; en base a eso seguir generando Entrenamientos. Es un programa que nos está dando muy buenos resultados, así que queremos sacar lo mejor para nosotros y brindar una oportunidad laboral a aquellas personas que por una edad muy corta les cuesta conseguir trabajo”.

Seguido, Micaela, quien comenzó su Entrenamiento para el Trabajo en la empresa Megatone, contó: “Tengo 22 años y comencé este Entrenamiento a principios de octubre. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron. Como le comenté a los chicos, era una oportunidad que estaba buscando y que me la den es increíble. Estos días que estuve ya aprendí muchísimo, con mi timidez esto me sirve mucho; poder hablar con la gente y desenvolverme. Ya hice nuevos amigos así que es una experiencia increíble”.

Por último, Julieta, ex participante de Entrenamiento para el Trabajo y actual trabajadora de la Oficina Municipal de Empleo, dijo: “Yo participé en el programa de capacitación en 2020. Ingresé con un grupo de mujeres, de las cuales algunas quedaron efectivas. Además soy estudiante de Relaciones del Trabajo. La práctica la utilicé porque necesitaba práctica laboral, sobre todo para postularme en pasantías de mi carrera. Me sirvió como un insumo para postularme en la Oficina Municipal de Empleo y actualmente coordinar, junto a dos compañeras, el programa Entrenamiento para el Trabajo”.

Cabe destacar que algunas de las empresas rafaelinas que forman parte de este programa son Metalúrgica Balegno S.A, Casa Delma, Total Support S.A, Rafaela Block S.A, Metalúrgica Vica, Maderal S.A, Sueño Dorado, San Valle, Consumo S.A, Bazar Avenida S.A, Esopo, entre otros.